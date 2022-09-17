Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edildi! İşte ünlü oyuncunun verdiği dilekçe detayları - Son Dakika
Üye Girişi

Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edildi! İşte ünlü oyuncunun verdiği dilekçe detayları

17.09.2022 21:09

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'a ilişkin 13 yaşındaki kızını dövdüğü iddiasında bulundu. Mahkemeye giden Uğur, dilekçesinde çocuğunun kendisine, "Eğer babamdan şikayetçi olursan beni öldürür" dediğini belirtti.

Eski sunucu Reha Muhtar'ın Deniz Uğur ile evliliğinden olan 13 yaşındaki kızını, elindeki laptopu vermediği için dövdüğü ve direnen çocuğun bilgisayarı tutan ellerini ısırdığı iddia edildi. Deniz Uğur, kızıyla ilgili darp raporu alıp İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

"ÇOK KÖTÜ DÖVDÜ"

"Şikayetçi olduğum Reha Muhtar benim çocuklarımın babasıdır. Kendisiyle uzun zamandır ayrıyız. 2 müşterek çocuğumuz bulunur. Çocukların velayeti babalarındadır. İstanbul Aile Mahkemesi kararıyla şahsi münasebet günü 12.09.2022 tarihinde çocuklarım Mina Deniz ve Poyraz Deniz'i Tarabya'da bulunan okullarından aldım. Birlikte eve geldik akşam saatlerinde ikamette bulunduğum sırada kızım Mina babası Reha'nın önceki cuma günü kendisini çok kötü dövdüğünü söyledi. Hatta bu sefer çok kötü dövdü diyerek önceki davranışlarını teyit etmiş oldu.

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına kabusu yaşattı: 'Şikayetçi olursan beni öldürür!'

"ELLERİNİN ÜZERİNDE ISIRIK İZLERİ VAR"

Kızının vücudundaki darp izleri sonrası harekete geçtiğini söyleyen Deniz Uğur, "Zaten Mina babası hakkında daha önce yaralama suçundan şikayetçi olmuştu. Sonra babası baskı kurunca şikayetinden vazgeçti. Çocuk bana vücudundaki darp izlerini gösterdi. Kızımın kollarında ve bacaklarında çürükler ve ezikler vardı. Ellerinin üzerinde de ısırık izleri gördüm. Çocuk hafta sonu babasının evine döneceği için çok tedirgin ve korkuyordu. Bana 'Eğer babamdan şikayetçi olursan beni öldürür' dedi. Bu konuşmalar sırasında yalnızdık kızımı sakinleştirip hastaneye götürdüm. Kızımı orada muayene eden doktor bile çocuğun korktuğunu ve psikolojisinin bozuk olduğunu anladı. Bu durumu bana aktardı. Kızımın ikiz kardeşi oğlum Poyraz da tamamen içine kapanmış durumda…"

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına kabusu yaşattı: 'Şikayetçi olursan beni öldürür!'

1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

Delilleri inceleyen mahkeme Reha Muhtar'a 1 aylık uzaklaştırma kararı verdi.

Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına kabusu yaşattı: 'Şikayetçi olursan beni öldürür!'
Reha Muhtar 13 yaşındaki kızına kabusu yaşattı: 'Şikayetçi olursan beni öldürür!'
YORUMLAR
500
Reha Muhtar Hakkında Şok İddia! Eski Eşi Açıkladı Reha Muhtar Hakkında Şok İddia! Eski Eşi Açıkladı Süreyya Operası 16'ncı sezonunda müzikseverlere zengin bir repertuvar sunuyor Süreyya Operası 16'ncı sezonunda müzikseverlere zengin bir repertuvar sunuyor
Kaynak: Snob Magazin

Reha Muhtar, Deniz Uğur, İstanbul, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edildi! İşte ünlü oyuncunun verdiği dilekçe detayları - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
10:01 Japonya'da korkutan "Nanmadol" alarmı! Tayfun nedeniyle 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı
09:55 İstanbul'da feci olay! Yolcu, tartıştığı taksicinin boğazını kesti
09:54 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK terör örgütü sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz etkisiz hale getirildi
09:44 Yediği elmaları sindiremeyen inek öldü! Olayı gören sahibi üzüntüsünden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
08:27 Hindistan Başbakanı Modi'den, Putin'i şaşırtan eleştiri: Defalarca söyledim, günümüz çağı savaş çağı değil
08:20 8 torunu, Kraliçe'nin naaşı başında nöbet tuttu! Prens Harry ile ilgili detay dikkat çekti
07:39 İptal edilen KPSS, bugün tekrar yapılıyor!
06:59 Tır sürücüsü, yaptığı kazaya da araçta sıkışmasına da aldırmadan telefonda konuştu
00:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle sohbet ettiği fotoğraf Avrupa basınında geniş yer buldu
00:38 Ümraniye Belediye Başkanı'na AK Partililerden tepki! CHP'li Engin Altay'ın yanında yer almıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 10:12:11. #1.13#
SON DAKİKA: Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edildi! İşte ünlü oyuncunun verdiği dilekçe detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement