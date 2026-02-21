Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, baba oluyor

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba olmaya hazırlanıyor. Temmuz 2025'te spiker Merve Dinçkol ile nikâh masasına oturan ünlü isim, bebek müjdesini sosyal medya üzerinden duyurdu.
Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, heyecanlarını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Dinçkol, müjdeli haberi "Ramazan bereketiyle geldi" notuyla duyurdu.
Çiftin kareleri beğeni yağmuruna tutulurken çiftin kız bebek beklediği öğrenildi.
Paylaşımın ardından çiftin sevenleri ve ünlü isimler, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları iletti.
