Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

21.02.2026 01:17
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Feyyaz Şerifoğlu, eşi spiker Merve Dinçkol ile birlikte ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyor. Çift, bebek müjdesini sosyal medya üzerinden duyurdu. Dinçkol, müjdeli haberi 'Ramazan bereketiyle geldi' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımın ardından çiftin sevenleri ve ünlü isimler, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları iletti.

Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba olmaya hazırlanıyor. Temmuz 2025'te spiker Merve Dinçkol ile nikâh masasına oturan ünlü isim, bebek müjdesini sosyal medya üzerinden duyurdu.

"RAMAZAN BEREKETİYLE GELDİ"

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, heyecanlarını Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımla takipçileriyle paylaştı. Anne olmaya hazırlanan Dinçkol, müjdeli haberi "Ramazan bereketiyle geldi" notuyla duyurdu.

Çiftin kareleri beğeni yağmuruna tutulurken çiftin kız bebek beklediği öğrenildi.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Paylaşımın ardından çiftin sevenleri ve ünlü isimler, sosyal medya üzerinden tebrik mesajları iletti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Avci Murat Avci:
    bizene bundan 5 0 Yanıtla
  • Sadettin Usta Sadettin Usta:
    neresi ünlü yemin ederim ilk defa duyuyorum hemde haber değeri ne bunun bizene 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
