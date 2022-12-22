Davete transparan etekle katılan oyuncu Nesrin Cavadzade, tarzıyla göz kamaştırdı

Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Güzelliği ve fit vücuduyla birçok markanın peşinden koştuğu güzel isim dünyaca ünlü markanın düzenlediği geceye katıldı.

TRANSPARAN ETEĞİYLE IŞIL IŞIL

Geceye siyah büstiyer ve transparan bir etekle katılan Nesrin Cavadzade, adeta göz kamaştırdı. Cesur kıyafetiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından da paylaşan güzel oyuncuya hayranları beğeni yağdırdı.

KENDİNİ İŞİNE VERDİ

Meslektaşı Gökhan Alkan'la evliliğin eşiğinden dönen Nesrin Cavadzade, bu sıralar özel hayatında kimseyle anılmıyor. Kendini işine veren güzel oyuncu çekimden çekime koşuyor.