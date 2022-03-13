Ünlü oyuncu Samy Naceri tadına hayran kaldı! Dönerin başına geçti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Samy Naceri tadına hayran kaldı! Dönerin başına geçti

13.03.2022 16:15

'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, akşam yemeği için Etiler dönerci Serkan'da görüntülendi. Ünlü oyuncu Türk yemeklerine bayıldı ardından tezgahın başına geçip döner kesti.

1998 yapımı Fransız komedi filmi Taksi'nin başrol oyuncusu Samy Naceri, İstanbul'a geldi. Türk yemeklerinin tadını çıkaran ünlü oyuncu, kolları sıvayıp döner tezgahının başına geçti. Samy Naceri, eline döner bıçağını alarak dönerci Serkan Mutlu ile müşterilere döner kesti.

"DÖNERE BAYILDIM"

Usta oyuncu çıkışta gazetecilerle bir araya gelerek sorularını cevapladı. Yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkmayı hazırlanan Naceri, "Türk yemekleri çok güzel özellikle İskender ve dönere bayıldım. Türk insanları çok mütevazı burada bir projemiz var ama daha start vermedik" dedikten sonra gazetecilerin "Burada Taxi filmi çeker misiniz?" sorusuna pek sıcak bakmayan usta oyuncu, "İstanbul sokakları kötü burada böyle bir şey düşünmüyorum buraya bile zor geldik" diye konuştu.

Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti

5 BİN DOLAR DEĞERİNDE YÜZÜK HEDİYE EDİLDİ

Samy Naceri, son olarak mücevher ustası yakın arkadaşı Yenal Çizmeci' den 5 bin dolar değerinde bir yüzük hediye aldı.

Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti
Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti
Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti
Dünyaca ünlü oyuncu Samy Naceri dönerin tadına bayılınca tezgahın başına geçti
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Samy Naceri, İstanbul, Taksi, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Samy Naceri tadına hayran kaldı! Dönerin başına geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Samy Naceri tadına hayran kaldı! Dönerin başına geçti - Son Dakika
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