Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! - Son Dakika
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Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

01.08.2022 17:03

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, 1998 yılında dünya evine girdiği eşi ve iki çocuğunun annesi Elçin Uzun ile evliliklerinin 24. yılını sosyal medya hesabından kutladı. Uzun'un eşini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Seksenler, Kaygısızlar, Bizim Ev, Süt Kardeşler, Ruhsar ve Çocuklar Duymasın gibi unutulmaz yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ile evliliğinin 24. yılını sosyal medya hesabından kutladı.

AŞKINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Uzun evlilik yıl dönümünde eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, eşine olan aşkını gözler önüne serdi.

Eşini Paylaştı! Görenler Şaştı Kaldı

"SANA MİNNETTARIM AŞKIM"

Şoray Uzun, paylaşımına, "24 yıl olmuş. Neredeyse çeyrek asır. Bir ömür. Bu 24 yılın her günü için sana minnettarım. Ömür boyunca böyle yan yana, omuz omuza. Aşkla." notunu düştü. Şoray Uzun'un eşini ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Eşini Paylaştı! Görenler Şaştı Kaldı

ŞORAY UZUN KİMDİR?

Şoray Uzun (d. 9 Haziran 1967, Razgrad, Bulgaristan), Türk sunucu, senarist, yönetmen ve oyuncu. Seksenler dizisindeki Ahmet rolüyle tanınır.

Ailesi Muhacir olarak 1974 senesinde Adana'a yerleşmiştir. İlk orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Değişik film ve dizilerde görev aldı. Halen, televizyon programı sunuculuğu yapmaktadır. Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde master öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. 2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Seksenler adlı dizide Ahmet rolünü canlandırdı. Ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programını sunmuştur. Ayrıca kendisi Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte oynamıştır.

ŞORAY UZUN ÖZEL HAYATI

Şoray Uzun, 1998 senesinde Elçin Uzun ile evlendi. Bu evliliğinden 3 erkek çocuğu dünyaya geldi.

Eşini Paylaştı! Görenler Şaştı Kaldı
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Kaynak: Snob Magazin

Çocuklar Duymasın, Şoray Uzun, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! - Son Dakika

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