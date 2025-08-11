Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı - Son Dakika
11.08.2025 13:43
Kolombiyalı rapçi Maluma, Meksika'daki konserinde korumasız bebeğiyle gelen bir anneye tepki gösterdi. Maluma, bebeğin yaşını sorarak, yüksek sesli bir konsere bebeği getirmenin doğru olmadığını belirtti ve anneden bebeğin kulaklarını korumasını istedi. Ancak, sosyal medya kullanıcıları arasında Maluma'nın bu tavrı tartışma yarattı.

Kolombiyalı rapçi Maluma, Meksiko'daki konserini aniden durdurup, korumasız bebeğiyle konser alanına gelen bir anneye tepki gösterdi. Yaklaşık 26 bin kişinin izlediği konserde, Maluma şarkı söylerken bebekli seyirciyi fark etti ve anneye "Bu çok sorumsuzca" diyerek çıkıştı.

Maluma, viral olan videoda bebeğin yaşını sorup, "Bir yaşındaki bebeği böyle yüksek sesli bir konsere getirmek doğru mu? O bebek burada ne yaptığını bile bilmiyor," dedi. Ardından da anneden bebeğin kulaklarını korumasını istedi ve "Bu senin sorumluluğun," diye uyardı.

Kendi 1 yaşındaki kızı Paris olan Maluma, "Ben baba oldum, böyle bir şeyi asla yapmam. Bebek orada olmak istemiyor, onu oyuncak gibi sallıyorsun," diye ekledi. Konser alanındaki seyirciler de Maluma'nın bu sözlerine alkışlarla destek verdi.

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, Maluma'nın anneleri bu şekilde utandırmasının yanlış olduğunu savundu. Birçok kişi, bebeği korumanın ebeveynin görevi olduğunu söylerken, bazısı da binlerce kişinin önünde bir anneye böyle çıkışmanın doğru olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, birçok hayran Maluma'nın bu tavrını takdir etti. "Bebeği konsere götürmek doğru değil, eğer bırakan yoksa konserlere gitmemek lazım," diye yorum yapanlar oldu. Bazıları da güvenlik ve organizasyonun bebeğin içeri girmesine izin vermemesi gerektiğini belirtti.

Maluma, şu anda Latin Amerika, ABD ve Avrupa'yı kapsayan "+Pretty +Dirty World Tour" turnesi kapsamında konser vermeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Magazin, Ünlüler, Müzik, Dünya, Son Dakika

