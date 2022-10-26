Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın konserini iptal etti! Ünlü sanatçı konu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın konserini iptal etti! Ünlü sanatçı konu hakkında açıklama yaptı

26.10.2022 20:26

Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ereğli'de vereceği konser, Zonguldak Valiliği tarafından Bartın'daki maden faciası gerekçe gösterilerek iptal edildi. Karardan sonra bir açıklama yapan Akbayram, "Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana, kol kola, meydanda Cumhuriyet coşkusunu yaşayarak onların sesi olabileyim. Ancak meydanlarda olmasam da yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimizin yanında." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi, Amasra'daki maden faciası nedeniyle 29 Ekim Cumartesi günü Edip Akbayram konserinin iptal edildiğini duyurdu.

KARARI VALİLİK ALDI

Belediyeden yapılan açıklamada, " Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında 29 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan Edip Akbayram ile Cumhuriyet Konseri; Zonguldak Valiliği'nin aldığı karar üzerine Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın E-71303818-000-12734 sayılı yazısıyla 14.10.2022 tarihinde Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra maden ocağında grizu patlaması sonrası 41 madencimizin şehit olmasıyla sonuçlanan müessif olay nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın konserini iptal etti! Ünlü sanatçıdan açıklama geldi

EDİP AKBAYRAM'DAN AÇIKLAMA

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından babasının konser iptaline ilişkin açıklamasını paylaştı. Ünlü sanatçı konuya ilişkin, "72 yıla sığdırdığım yaşamım ve 50 yıllık sanat hayatım boyunca; her zaman hak, hukuk ve adalete inanarak emeğin ve emekçinin yanında oldum ve ömrüm yettiği sürece de onların sesi olmaya devam edeceğim" dedi.

"YÜREĞİM TÜM EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA"

Akbayram, açıklamasının devamında şunları söyledi: "14 Ekim'de meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden 41 maden emekçisinin acısı yüreğimde bir nebze olsun azalmış değil. Kaymakamlık tarafından iptal edilen Cumhuriyet Konseri ile ilgili olarak bu elim olayın, sadece Bartın ve çevre illerin yası olmadığını Edirne'den Kars'a tüm yurttaşlarımızın, tüm resmi kurum ve kuruluşların yası olduğunu ve aynı üzüntüyü paylaştıklarını ayrıca Cumhuriyet'in hepimizin olduğunu o yüzden de siyasi kararlar ile gölgelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi benim için 'Emek en yüce değerdir'. Gönül isterdi ki emekçi kardeşlerimiz ile birlikte yan yana, kol kola, meydanda Cumhuriyet coşkusunu yaşayarak yine onların sesi olabileyim. Ancak meydanlarda olmasam da yüreğim tüm emekçi, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü kardeşlerimizin yanında."

Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın konserini iptal etti! Ünlü sanatçıdan açıklama geldi
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Edip Akbayram'ın 29 Ekim'de Zonguldak'ta Vereceği Konser, Zonguldak Valiliği Tarafından, Amasra'daki Maden Faciası Gerekçe Gösterilerek İptal Edildi Edip Akbayram'ın 29 Ekim'de Zonguldak'ta Vereceği Konser, Zonguldak Valiliği Tarafından, Amasra'daki Maden Faciası Gerekçe Gösterilerek İptal Edildi

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Son Dakika Magazin Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın konserini iptal etti! Ünlü sanatçı konu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak Valiliği, Edip Akbayram'ın konserini iptal etti! Ünlü sanatçı konu hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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