Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük - Son Dakika
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Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük

09.10.2022 21:10

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, bugün evlendi. Engincan'ın yemekli düğününde özel konukların isminin tabaklara yazılması dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise düğünlerde ilk kez böyle bir jest gördüklerini belirtti.

Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, bugün uzun süreden bu yana birlikte olduğu Merve Kaya ile İstanbul'da gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin düğününe ünlüler akın etti.

Sibel Can'ın oğlunun düğünündeki tabak detayı olay oldu: İlk defa böyle bir jest gördüm

BABASI DUYGUSAL BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

Engincan Ural'ın babası Hakan Ural da oğlunun düğünü öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak genç çifte mutluluklar diledi.

Sibel Can'ın oğlunun düğünündeki tabak detayı olay oldu: İlk defa böyle bir jest gördüm

DÜĞÜNDEKİ TABAK OLAY OLDU

Çiftin düğünleri akşam saatleri itibariyle başlarken, düğün sırasında çekilen bir görüntü dikkat çekti. Engincan'ın kardeşi Melissa Ural tarafından paylaşılan fotoğrafta, tabakta "Melissa" isminin yazdığı görüldü. Bu jestin, düğündeki önemli konuklara yapıldığı bilgisi ise şaşkınlık yarattı.

İşte o tabak:

Sibel Can'ın oğlunun düğünündeki tabak detayı olay oldu: İlk defa böyle bir jest gördüm
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Son Dakika Magazin Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük - Son Dakika


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