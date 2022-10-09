Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük

Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, bugün uzun süreden bu yana birlikte olduğu Merve Kaya ile İstanbul'da gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin düğününe ünlüler akın etti.

BABASI DUYGUSAL BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

Engincan Ural'ın babası Hakan Ural da oğlunun düğünü öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak genç çifte mutluluklar diledi.

DÜĞÜNDEKİ TABAK OLAY OLDU

Çiftin düğünleri akşam saatleri itibariyle başlarken, düğün sırasında çekilen bir görüntü dikkat çekti. Engincan'ın kardeşi Melissa Ural tarafından paylaşılan fotoğrafta, tabakta "Melissa" isminin yazdığı görüldü. Bu jestin, düğündeki önemli konuklara yapıldığı bilgisi ise şaşkınlık yarattı.

İşte o tabak: