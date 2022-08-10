Berdan Mardini Demet Akalın'dan intikam aldı! İbo Show'da, "Seni kale almıyorum" demişti - Son Dakika
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Berdan Mardini Demet Akalın'dan intikam aldı! İbo Show'da, "Seni kale almıyorum" demişti

10.08.2022 09:12

Berdan Mardini, garsonun başından aşağı içki döken Demet Akalın ile ilgili, "Tomarla para kazanan insanların topluma ne faydası var?" tepkisini gösterdi. Bu sözler sonrası Akalın'ın yıllar önce İbo Show'da Berdan Mardini'ye "Seni kale almıyorum" dediği anlar tekrar sosyal medyada dolaşıma girdi.

Şarkıcı Berdan Mardini, sahne aldığı mekanda beğenmediği içkiyi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'ı eleştirdi. Mardini'nin çıkışı ikilinin yıllar önce İbo Show'daki diyaloğunu akla getirdi.

"TOPARLA PARA KAZANIYORLAR, TOPLUMA FAYDALARI NE"

Nişantaşı'nda görüntülenen Mardini, "Sadece Demet Akalın nezdinde konuşmak istemiyorum ama bu tarz durumları görünce üzülüyorum. Tomarla para kazanan bu insanların bu topluma ne faydaları var sormak istiyorum" dedi.

DEMET AKALI'IN YILLAR ÖNCEKİ SÖZÜ YİNE GÜNDEMDE

Berdan Mardini'nin bu çıkışından sonra ikilinin yıllar önce konuk oldukları İbo Show'da söyledikleri yeniden gündeme geldi. İbrahim Tatlıses'in "Senin hakkında bir bilgi yok" demesi üzerine konuşan Mardini "Benim bir şeyim yok abi. Çok temizim" diyor. Bunun üzerine Tatlıses de Akalın'ı göstererek "Niye bunlar kirli mi?" diye soruyor. Mardini'nin "Yok canım estağfurullah. O anlamda söylemedim" sözünü aldırış etmeyen Akalın, "Seni kale almıyorum" zaten karşılığını veriyor.

NE OLDU?

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmedi. "Bu ne elma suyu resmen" diyen Akalın, elindeki içkiyi garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından adeta linç edilen Demet Akalın, "Bu 10 yıldır yapılan bir şey. O gece de personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı" dedi. Akalın'ın içki döktüğü garson ise durumun gayet normal olduğunu ve Akalın ile yıllardır birlikte çalıştıklarını söyledi.

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Berdan Mardini, Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Berdan Mardini Demet Akalın'dan intikam aldı! İbo Show'da, 'Seni kale almıyorum' demişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berdan Mardini Demet Akalın'dan intikam aldı! İbo Show'da, "Seni kale almıyorum" demişti - Son Dakika
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