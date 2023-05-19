Ünlüler birbirine girdi! Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan Twitter'da kavga etti, küfür ve hakaretler havada uçuştu - Son Dakika
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Ünlüler birbirine girdi! Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan Twitter'da kavga etti, küfür ve hakaretler havada uçuştu

Ünlüler birbirine girdi! Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan Twitter'da kavga etti, küfür ve hakaretler havada uçuştu

19.05.2023 17:40

Şahan Gökbakar'ın seçim gündemiyle alakalı paylaşımını Twitter'da alıntılayan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün, "Bu sosyal medya çok kaygan, yıvış yıvış bir yer olabiliyor bazen. Birden adamın birinin g... böyle manasız kaldırabiliyor. Üsluba bak" dedi. Dağüstün'ün paylaşımına sinirlenen Gökbakar ise küfretti. Gökbakar'ın arkadaşına küfrettiğini gören oyuncu Celil Nalçakan ise küfürle karşılık verince ortalık karıştı.

Son günlerde seçimlerle ilgili yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı paylaşımla konuşulmaya devam ediyor. Gökbakar'ın paylaşımına sessiz kalmayan opera sanatçısı Güvenç Dağüstün'ün yaptığı yorum ünlü isimleri birbirine düşürdü.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN KÜFÜRLÜ CEVAP

Güvenç Dağüstün'ün Şahan'ın söz konusu tweetini alıntılayıp "Bu sosyal medya çok kaygan, yıvış yıvış bir yer olabiliyor bazen. Birden adamın birinin g... böyle manasız kaldırabiliyor. Üsluba bak! H...!" dedi. Yoruma sinirlenen Şahan Gökbakar ise "Si... da..." diyerek küfretti. Dağüstün bunun üzerine "Aferin sana göster şöyle özünü" şeklinde bir paylaşım daha yaptı. Gökbakar ise "Senin küfür etme özgürlüğün var benim yok mu zannettin? Sen "gö... kaldırmışlar", "hıyar" falan yazabiliyorsun bana. Ben sana küfredince özünü göster... hadi lan hadi zırtapoz" diyerek yanıt verdi.

Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan'la birbirine girdi! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

TARTIŞMAYA CELİL NALÇAKAN'DAN DAHİL OLDU

Dağüstün de bunun üzerine "Senin g... kaldırmışlar demedim. Burası vıcık vıcık bir yer, insanın birden g... kalkabiliyor dedim. Sonra da hıyar dedim. Zerzevattır. "S... d..." ne? İnsan sevdiği adam hıyarlık yapınca diyebiliyor böyle şeyler. Hıyardan bir şey olmaz" şeklinde bir paylaşımda daha bulundu. İkili arasında başlayan gerilime dahil olan oyuncu Celil Nalçakan ise "'Si... lan da....' mı demek istedin? İsteyip yazamadıysan çok korkak bir da.... Sesli harflerini unuttuysan o başka" dedi.

Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan'la birbirine girdi! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

"KİMSE BENİM KARDEŞİME KÜFÜR EDEMEZ"

Nalçakan'a karşılık veren komedyen "Yoo aynen onu dedim. Bana küfür etme özgürlüğü varsa benim de var. Bak sen de etmişsin şimdi, sana da aynısını diyorum" ifadelerini kullandı. Nalçakan da cevap vererek şunu yazdı: "Ne diyorsun? Si.. da... mı? Küfür değil ki o. Yarın siz Güvenç Dağüstün ile kavuşursunuz, belki konu kapanır. Ama benim kardeşime kimse sövemez."

Gökbakar ise tartışmanın devamında Nalçakan'a verdiği cevapta "Sen onu önce kardeşinle konuşacaksın. O etti durup dururken ilk küfrü. Sonra da sen damladın. Gereksiz muhabbetler... Ama bana küfür ederseniz aynı cevabı alırsınız Cihangir tayfası sizi" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan'la birbirine girdi! Küfür ve hakaretler havada uçuştu

"HESABIM HACKLENMEDİ, 18 MAYIS'I ÜNLÜLER KÜFÜR GÜNÜ MÜ İLAN ETSEK?"

Tartışmanın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Şahan Gökbakar, "Hayır hesabım hacklenmedi. Hep şunu düşünüyordum; 'ulaninsanlar bize aleni küfür ve hakaret edince, biz ünlüyüz diye aynı tondan cevap vermiyoruz!' Bugün de tam bunlar aklımdan geçerken bir baktım bu sefer bazı tanınan arkadaşlar durduk yere, bana küfür etmiş. Dedim bu kural ünlü ve ünsüz arasında var ama ünlü, ünlüye küfürle cevap verebilmeli. Sonra hemen ağlıyorlar ama 'işte özünü gösterdi', 'yakışanı yaptı' falan... Aynı insanlar Amerikan Talkshowlarında siyasilere küfür edilince bayılırlar, özgürlük ne güzel derler. Robert De Niro, Trump'a sövünce, yere göğe sığdıramazlar. Hep riyakarlık hep.. Neyse, arada olur öyle. 18 Mayıs 'ünlüler küfür günü' mü ilan etsek."

Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan'la birbirine girdi! Küfür ve hakaretler havada uçuştu
Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan'la birbirine girdi! Küfür ve hakaretler havada uçuştu
Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan'la birbirine girdi! Küfür ve hakaretler havada uçuştu
Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan'la birbirine girdi! Küfür ve hakaretler havada uçuştu
Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan'la birbirine girdi! Küfür ve hakaretler havada uçuştu
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Celil Nalçakan, Şahan Gökbakar, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlüler birbirine girdi! Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan Twitter'da kavga etti, küfür ve hakaretler havada uçuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlüler birbirine girdi! Şahan Gökbakar, Güvenç Dağüstün ve Celil Nalçakan Twitter'da kavga etti, küfür ve hakaretler havada uçuştu - Son Dakika
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