Ünlülerden '18 Mart Çanakkale Zaferi' Mesajları - Son Dakika

Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümünde magazin dünyasının ünlü isimleri, sosyal medya hesaplarından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni yaptıkları paylaşımlar ile kutladı.

İşte ünlü isimlerin 18 Mart paylaşımları...

PINAR ALTUĞ ATACAN

"Ruhunuz Şadolsun."

ZAFER ALGÖZ

"Dur yolcu..! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir...Eğil de kulak ver..Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir..Bu ıssız,gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu abide.. Anadolu'da,İstiklal uğrunda,namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir." Mustafa Kemal Paşamıza, aziz silah arkadaşlarına, mehmetlerimize minnet ve saygıyla..."

CEM YILMAZ

"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tüm kahramanlarının, başta büyük Atatürk olmak üzere ruhları şad olsun. Tarihimizin bu önemli gününü saygıyla anıyorum."

BEHZAT UYGUR

"18 Mart Çanakkale Zafer'inin 107. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

ACUN ILICALI

"18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 107. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum."

DEMET AKALIN

"Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun! "

OKTAY KAYNARCA

"Ulusumuzun en değerli kuşaklarından birini kaybettik 107 yıl önce Çanakkale'de. Yaşlısı, genci, çocuğu her meslekten her sınıftan binlerce yiğit koştu cepheye, Çanakkale'de ölmemek zül geldi, geride kalan bütün eli silah tutanlara… Güce, imkana, üstünlüğe karşı bütün dünyaya ders verdiler. 'Vatan ne demektir ve uğruna neler yapılır' gösterdiler, yedi cihana. Hücumlarda şehit olan arkadaşlarının ardından, su bulamadıkları için toprakla abdest alıp, kendi cenaze namazlarını kılarak koştular gülerek düşman üstüne. Onların azmi yiğitliği ve vatan sevdalarının armağanıdır üstünde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti toprakları… Aziz şehitlerimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhları şad olsun.."

GÜLBEN ERGEN

"Sana yemin sana söz. Bir Cumhuriyet Kadını gibi yaşayıp, öleceğim! Zaferlerine, mücadelelerine layık evlatlar yetiştireceğim! Ülkeme faydalı olacağım!"

ATA DEMİRER

"Bizler bu kutsal topraklara ayak basıyor, bu engin mavide yelkenimizi basıyorsak sizler sayesinde! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyoruz."

IŞIN KARACA

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır."

Bu topraklar için canını tereddütsüz feda eden Çanakkale Kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

HADİSE

"18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."