Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

07.01.2026 21:40  Güncelleme: 21:52
İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy da tutuklananlar arasında yer alıyor.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 19 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

ÜNLÜLERE YENİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında olduğu 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak, Muzaffer Yıldırım, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, tutuklama talep edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Denizli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, oyuncu Doğukan Güngör ve sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Özge Bitmez, Veysel Avcı, Sevgi Taşdan, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Gizem Özköroğlu, Gülsüm Bayrak, Saniye Deniz, Merve Uslu, Ece Cerenbeli, Berna Aracı, Lerna Elmas, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Hakan Yıldız, Muzaffer Yıldırım ve Koray Beşli'nin de arasında olduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • mahmut mahmut:
    Ya bırakın insanları içsinler . 10 41 Yanıtla
    zcf795f8r9 zcf795f8r9:
    ebene içir mahmut 23 3
  • SC SC:
    Madem ki bu kadar uyuşturucuya karşısınız neredeyse 25 yıldır neden milleti bu kadar uyuşturdunuz acaba .!? ne esnafta ne sanatkarda ne de bi Allahı ın bir kulunda Kıpırdayacak hal yok hepsi uyuştu kaldı 11 15 Yanıtla
  • fg62qm4vwc fg62qm4vwc:
    hiç birini tanımıyorum nasıl ünlü bunlar 19 1 Yanıtla
  • Metin şen Metin şen:
    ekonomiyi ve emeklilere verdiğiniz düşük zammı unutturamazsınız 15 3 Yanıtla
  • GÜLŞEN Coşkun GÜLŞEN Coşkun:
    eee napalım şimdi ? 9 2 Yanıtla
    EK6985EK EK6985EK:
    Sen de uyuşturucu kullan ve tutuklan. 2 5
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
