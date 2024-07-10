Usta isimler aynı kadroda! Siyah Kalp dizisinin oyuncularından ilk kareler geldi

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Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Siyah Kalp dizisi için hazırlıklar tamamlandı. Dizinin oyuncuları da okuma provasında bir araya geldi.

SIRLARLA DOLU AİLENİN HAYATI ANLATILACAK

Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, aşk, intikam ve tutkunun çarpıştığı, sırlarla dolu bir aileyi anlatacak olan dizinin kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Sema Çeyrekbaşı (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) yer alacak.

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu dizinin senaryosunu ise Yıldız Tunç'un üstlendi. Okuma provasında bir araya gelen ünlü isimlerden ilk kareler de yayınlandı.

İşte Siyah Kalp oyuncuları...