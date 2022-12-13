Kısmetse Olur 5 yıl sonra ekranlara geri döndü, aşırı photoshop uygulayan yarışmacıların gerçek yüzü programda ortaya çıktı

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma, 12 Aralık'ta yeni bölümleriyle yayınlanmaya başladı. Her biri birbirinden iddialı olan yarışmacılardan Ayşenur ve Yaren en dikkat çeken isimlerden oldu.

SOSYAL MEDYADA BAŞKA, PROGRAMDA BAŞKA

YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü oldukça ilgi çekti. Ancak yarışmacıların sosyal medya hesaplarını kurcalayan izleyiciler resmen şok oldu.

PHOTOSOP'UN AYARINI FENA KAÇIRMIŞLAR

Yaren ve Ayşenur'u takip edenler program başlayınca aynı kişi olduklarına inanamadı. Photoshop'un ayarını kaçıran Yaren adeta bambaşka biri.

Yaren'in gerçek halini görenler "Televizyona çıkacağını hiç mi düşünmedin?" diyerek yarışmacıyı eleştirdi.

Yaren

Fotoğraflarıyla oynayan sadece Yaren değildi. Aynı şekilde Ayşenur'un da paylaşımlarında aşırı Photoshop uygulaması birçok kişinin hoşuna gitmedi.

Gerçek halleriyle alakaları olmayan yarışmacılar eleştirilerden nasiplerini aldı. Öte yandan yarışmacıların estetikli oluşu da dikkatlerden kaçmadı.