Kısmetse Olur 5 yıl sonra ekranlara geri döndü, aşırı photoshop uygulayan yarışmacıların gerçek yüzü programda ortaya çıktı - Son Dakika
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Kısmetse Olur 5 yıl sonra ekranlara geri döndü, aşırı photoshop uygulayan yarışmacıların gerçek yüzü programda ortaya çıktı

13.12.2022 10:49

2017 yılında final yapmasının ardından yeniden başlayan yarışma programı "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" yarışmacıların görüntüsüyle gündem oldu. Yarışmacılarından Yaren ve Ayşenur'un paylaşımlarında uyguladıkları aşırı photoshop, programda resmen ifşa oldu.

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma, 12 Aralık'ta yeni bölümleriyle yayınlanmaya başladı. Her biri birbirinden iddialı olan yarışmacılardan Ayşenur ve Yaren en dikkat çeken isimlerden oldu.

SOSYAL MEDYADA BAŞKA, PROGRAMDA BAŞKA

YouTube'da yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü oldukça ilgi çekti. Ancak yarışmacıların sosyal medya hesaplarını kurcalayan izleyiciler resmen şok oldu.

PHOTOSOP'UN AYARINI FENA KAÇIRMIŞLAR

Yaren ve Ayşenur'u takip edenler program başlayınca aynı kişi olduklarına inanamadı. Photoshop'un ayarını kaçıran Yaren adeta bambaşka biri.

Program başladı! Kısmetse Olur'un yarışmacılarının gerçek yüzü ifşa oldu

Yaren'in gerçek halini görenler "Televizyona çıkacağını hiç mi düşünmedin?" diyerek yarışmacıyı eleştirdi.

Program başladı! Kısmetse Olur'un yarışmacılarının gerçek yüzü ifşa oldu
Yaren

Fotoğraflarıyla oynayan sadece Yaren değildi. Aynı şekilde Ayşenur'un da paylaşımlarında aşırı Photoshop uygulaması birçok kişinin hoşuna gitmedi.

Program başladı! Kısmetse Olur'un yarışmacılarının gerçek yüzü ifşa oldu

Gerçek halleriyle alakaları olmayan yarışmacılar eleştirilerden nasiplerini aldı. Öte yandan yarışmacıların estetikli oluşu da dikkatlerden kaçmadı.

Program başladı! Kısmetse Olur'un yarışmacılarının gerçek yüzü ifşa oldu
Ayşenur
Program başladı! Kısmetse Olur'un yarışmacılarının gerçek yüzü ifşa oldu
YORUMLAR (1)
  • yeşim güney: hepsi aynı fabrika ürünü gibi aşırı estetik doğal değil hiç biri erkekleri bilmem ama bu kızlardan ev hanımı anne olmaz Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Kısmetse Olur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur 5 yıl sonra ekranlara geri döndü, aşırı photoshop uygulayan yarışmacıların gerçek yüzü programda ortaya çıktı - Son Dakika


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