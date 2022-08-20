Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı - Son Dakika
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Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı

20.08.2022 14:42

Marmaris'te tatil yapan Nurgül Yeşilçay, İstanbul'a dönünce önce Instagram hesabından art arda tatil pozlarını paylaştı. Bikini ve mayolu pozlarını rahatlıkla yayınlayan oyuncu gündem olmayı başardı.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren 46 yaşındaki başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te tatil yapıyor. Issız bir koyda ev kiralayarak tatil yapan oyuncu, işleri için İstanbul'a döndü.

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Uzun süredir güneş ve denizi tadını çıkaran ve fırsat buldukça Instagram hesabından paylaşımlar yapan oyuncu, tatil sonunda da veda paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Bikini ve mayolu pozlarını paylaşan oyuncu, "Ohh ne güzel tatildi be. Tamam biz döndük hadi siz de dönün yeter (gerçi ben en çok eylül tatili severim)" notunu düştü.

Bikini ve mayolu pozlarını rahatlıkla paylaşan 46 yaşındaki Yeşilçay'ın düzgün fiziği de gözlerden kaçmadı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın tatile veda pozları...

Tatilinde dönen Nurgül Yeşilçay, art arda mayo ve bikinili pozlarını paylaştı
Tatilinde dönen Nurgül Yeşilçay, art arda mayo ve bikinili pozlarını paylaştı
Tatilinde dönen Nurgül Yeşilçay, art arda mayo ve bikinili pozlarını paylaştı
Tatilinde dönen Nurgül Yeşilçay, art arda mayo ve bikinili pozlarını paylaştı
Tatilinde dönen Nurgül Yeşilçay, art arda mayo ve bikinili pozlarını paylaştı
YORUMLAR
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Son Dakika Magazin Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı - Son Dakika


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