Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren 46 yaşındaki başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir sevgilisi Necati Kocabay ile Marmaris'te tatil yapıyor. Issız bir koyda ev kiralayarak tatil yapan oyuncu, işleri için İstanbul'a döndü.

TATİL POZLARINI PAYLAŞTI

Uzun süredir güneş ve denizi tadını çıkaran ve fırsat buldukça Instagram hesabından paylaşımlar yapan oyuncu, tatil sonunda da veda paylaşımı yapmayı ihmal etmedi. Bikini ve mayolu pozlarını paylaşan oyuncu, "Ohh ne güzel tatildi be. Tamam biz döndük hadi siz de dönün yeter (gerçi ben en çok eylül tatili severim)" notunu düştü.

Bikini ve mayolu pozlarını rahatlıkla paylaşan 46 yaşındaki Yeşilçay'ın düzgün fiziği de gözlerden kaçmadı.

İşte Nurgül Yeşilçay'ın tatile veda pozları...