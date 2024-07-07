Van'da verdiği konseri "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitirdiği için sahnesine pet şişe fırlatılan şarkıcı Benü Edirne'de farklı bir manzarayla karşılaştı. Konserin başında Edirneliler sahneye çiçek attı.
Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren şarkıcı Bengü, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle bitiren Bengü'nün sahnesine onlarca kişi pet şişe fırlatmıştı.
Ünlü şarkıcı Edirne'de verdiği konserinde ise bambaşka bir sahneyle karşılaştı. Konserin başında onlarca Edirneli sahneye çiçek attı.
Son Dakika › Magazin › Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçekler yağdı! - Son Dakika
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