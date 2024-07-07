Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçekler yağdı! - Son Dakika
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Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçekler yağdı!

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Van'daki konserini "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitirince sahneye onlarca kişi tarafından pet şişe atılarak protesto edilen şarkıcı Bengü, Edirne'de bambaşka bir manzarayla karşılaştı. Edirneliler konserin başında sahneye çiçekler atarak Bengü'ye sevgisini gösterdi.

07.07.2024 19:23
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Van'da verdiği konseri "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitirdiği için sahnesine pet şişe fırlatılan şarkıcı Benü Edirne'de farklı bir manzarayla karşılaştı. Konserin başında Edirneliler sahneye çiçek attı.

VAN'DAKİ KONSERDE SAHNEYE PET ŞİŞE ATMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde Van'da konser veren şarkıcı Bengü, beklemediği bir tepkiyle karşılaşmıştı. Konserini "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle bitiren Bengü'nün sahnesine onlarca kişi pet şişe fırlatmıştı.

Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçekler yağdı!
Van'daki konserini "Ne Mutlu Türküm diyene" sözleriyle bitiren şarkıcı Bengü, sahneye pet şişe atılarak protesto edilmişti.

BENGÜ'YE EDİRNE'DE ÇİÇEK YAĞDIRDILAR

Ünlü şarkıcı Edirne'de verdiği konserinde ise bambaşka bir sahneyle karşılaştı. Konserin başında onlarca Edirneli sahneye çiçek attı.

Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçekler yağdı
Edirneliler, konserin başında sahneye çiçekler atarak Bengü'ye sevgisini gösterdi.
Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü\'ye Edirne\'de çiçekler yağdı!

Edirne, Bengü, Van, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçekler yağdı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçekler yağdı! - Son Dakika
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