Özge Özpirinçci'ye son dakika şoku! Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaşacağı "Aile" adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı, yerine Serenay Sarıkaya geldi - Son Dakika
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Özge Özpirinçci'ye son dakika şoku! Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaşacağı "Aile" adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı, yerine Serenay Sarıkaya geldi

07.12.2022 14:16

"Yakamoz S-245" dizisinden sonra "Aile" dizisinde de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacak olan Özge Özpirinçci'nin, yapımcı Kerem Çatay'ın aldığı son dakika kararına göre kadrodan çıkarıldığı iddia edildi. Özpirinçci'nin yerine Serenay Sarıkaya ile anlaşma yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde başrolü paylaşan Özge Özprinçci, yeni sezonda yayınlanacak olan "Aile" dizisinde de Talıtuğ ile başrolü paylaşacaktı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı Özpirinçci son anda kadro dışı kaldı.

ÖZGE GİTTİ, SERENAY GELDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Kerem Çatay daha önce "Yakamoz S-245" dizisinde partner olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'yi bir araya getirmekten vazgeçti. Aile'deki psikolog Devin rolünün Serenay Sarıkaya'nın olduğu öğrenildi. Bir yaşındaki bebeğiyle beraber Bodrum'daki evini kapatıp İstanbul'a dönen Özpirinçci'nin yaşanan son dakika gelişmesi üzerine büyük şaşkınlık yaşadığı kulislerde konuşuluyor.

Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı diziden çıkarıldı! Yerine Serenay Sarıkaya geldi
Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı diziden çıkarıldı! Yerine Serenay Sarıkaya geldi
Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşacağı diziden çıkarıldı! Yerine Serenay Sarıkaya geldi
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Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Özge Özpirinçci'ye son dakika şoku! Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaşacağı 'Aile' adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı, yerine Serenay Sarıkaya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özge Özpirinçci'ye son dakika şoku! Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaşacağı "Aile" adlı dizinin kadrosundan çıkarıldı, yerine Serenay Sarıkaya geldi - Son Dakika
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