Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu

31.12.2022 16:18

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır birliktelik yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haklarında çıkan 3. kişi iddiasını yalanlayan güzel oyuncu, "4 yıl çok mutlu bir ilişki yaşadık. Kararı ortak aldık, dostluğumuz devam ediyor" ifadelerini kulla.

2018'den beri birlikte olan oyuncu çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Saraçoğlu'nun partneri Mert Ramazan Demir ile samimiyetinden rahatsız olduğu ileri sürülen Yazıcıoğlu'nun da Darmaduman dizisinin rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile yakınlaştığı ileri sürüldü.

"AYRILIK KARARIMIZDA 3. KİŞİNİN DAHİLİ YOK"

Haklarında çıkan iddialara daha fazla sessiz kalamayan Afra Saraçoğlu, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hem ayrılık iddiasını doğruladı hem de 3. kişi iddiasını yalanladı. Ayrılık kararını dostça aldıklarını söyleyen Saraçoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Birkaç gündür basında hakkımızda çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi, aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz."

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Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu - Son Dakika
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