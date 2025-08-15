Yaren Güldiken: Pakize\'nin Şaşırtıcı Sırrı

KANAL D'nin yeni sezonu merakla beklenen fenomen yapımı Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken, son paylaşımıyla dizinin fanlarını ve hayranlarını şoke etti. Uzak Şehir'de mutfakta çalışan Mardinli köylü kızı Pakize rolündeki performansıyla, gerçek hayatta ise güzelliği ve tarzıyla dikkatleri üzerinde toplayan Güldiken'in vücut geliştirme branşında milli sporcu olduğu ortaya çıktı. Spor yaptığı yıllara ait kupa ve fotoğraflarını sosyal medyasında yayınlayan başarılı oyuncu için 'Uzak Şehir'in Zeyna'sı', 'Sen neymişsin Pakize', 'Pakize'nin içinden Zeyna çıktı' yorumları yapıldı.

TÜRKİYE VE AVRUPA ŞAMPİYONU

Uzak Şehir'in gördüğü ilgi sayesinde kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Yaren Güldiken, başarının tadını sosyal medya paylaşımlarıyla çıkarıyor. Pakize rolü sonrası takipçi sayısı katlanan, ismini geniş kitlelere duyuran güzel oyuncunun son post'u gündem oldu. 7 yaşından 20'li yaşlara kadar vücut geliştirme sporuyla ilgilenen Güldiken, 2015 yılında dünya ve Türkiye şampiyonalarında Bikini Fitness kategorisinde elde ettiği birincilik kupalarını, o yıllara ait fotoğraflar ve duygusal bir notla paylaşınca sanal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

'SÜREÇLERİN KEYFİNİ SÜRÜYORUM'

Yaren Güldiken'in 'Benim her anını, her gözyaşını hatırladığım milli takım zamanları' temalı duygusal mesajında, başarının tesadüf olmadığı vurgusu dikkat çekti. "Şimdiki bu asker gibi disiplinli halim sporculuktan geliyor" ifadesini kullanan oyuncu "Sayısız kere kaybetsem de kalkıp devam etmeyi, aynı anda bir sürü yere yetişip şikayet etmemeyi sporla çok küçük yaşta öğrendim. Sonuç değil süreçmiş önemli olan. O yüzden hep süreçlerin keyfini sürmeye bakıyorum" sözleriyle de özellikle genç takipçilerine küçük bir hayat dersi verdi.

İkinci sezonu için yakında sete çıkmaya hazırlanan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni yayın döneminde yine Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.