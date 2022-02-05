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Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm! - Son Dakika

Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!

05.02.2022 19:50
Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!

Kanal D ekranlarında her Pazar akşamı yayında yerini alan Yargı dizisinin beğenilen oyuncusu Uğur Aslan'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Yargı dizisindeki başarılı oyunculuğu ile son dönemlerde dillerden adı düşmeyen Uğur Aslan, Eren komiser karakteri ile büyük bir beğeni topladı. Dizideki performansı dışında doğal hareketleri ve mütevazılığı ile de kalplerde yer eden usta oyuncu hayranlarının karşısına bu kez oyunculuk dışı bir performans ile çıkmaya hazırlanıyor.

EREN KOMİSER ÇOK SEVİLDİ

Eşi Sema Ergenekon'un başaralı yapımında rol alan başarılı oyuncu dizisi de Ilgaz ve Ceylin'in her koşulda yanında olan bir komiser olarak ekranlarda yerini aldı. Dizide en az Ilgaz ve Ceylin karakteri kadar sevilmeyi başaran Eren Komiser özel hayatında da dizi de yansıttığı gibi doğal halleriyle de çok seviliyor. Yakışıklı ve yetenekli oyuncu şimdi de yeni bir proje hazırlığında. Hayranlarını çok sevindirecek oyunculuk dışı bir yeteneğiyle daha isminde söz ettirecek.

ALBÜME HAZIRLANIYOR

Başarılı oyuncu şimdiye kadar konuk olduğu birçok program da şarkılar seslendirmişti. Poll Production'ın sahibi Polat Yağcı ile bir araya gelerek konser, menajerlik ve albüm sözleşmelerine imza attı.

Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!

Yetenekli oyuncu Uğur Aslan, oyunculuk kariyerinden sonra şimdide bir müzik albümü çıkarmaya hazırlanıyor.

ÖNCE TÜRKİYE KONSERLERİ

Uğur Aslan'ın bir Arabesk Müzikali Afara isimli konseri 9 Şubat'ta İstanbul'da Cahide Palazzo'da gerçekleşecek. Türkiye içerisinde sırasıyla birçok konsere hazırlanan usta oyuncu hayranlarını mutlu edecek haberi verdi. İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi'nin ardından Kayseri, Konya, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Adana'daki konserlerde hayranları ile buluşacak. Oyuncu ve Sanatçı kimliği ile anılan Uğur Aslan konserlerin ardından yeni albümü için hızla hazırlıklara başlayacak.

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Uğur Aslan, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm! - Son Dakika
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