Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisi her pazartesi izleyicisiyle buluşuyor.
Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar. Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur. Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlar.
Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır… Doğan ve Meriç iş yerinde çalışırken yakınlaşmaya başlarlar, Yıldız, bu ikiliyi öpüşürken yakalar.
Yıldız Yılmaz Kuyucu : Eda Ece
Ender Çelebi : Şevval Sam
Çağatay Kuyucu : Berk Oktay
Kumru : Biran Damla Yılmaz
Doğan : Murat Aygen
Feyza : Ece Dizdar
Asuman : Melisa Doğu
Caner Çelebi : Barış Aytaç
Emir : Serkan Rutkay Ayıköz
Ömer : Emir Dinler
Arzu : Nihan Aypolat
Aysel : Vildan Vatansever
Sedai : Bahtiyar Memili
Çetin : Erdal Bilingen
Hasan Ali Kuyucu : Erdal Özyağcılar
Şahika Ekinci : Nesrin Cavadzade
Kaya Ekinci : Barış Kılıç
Zehra Argun Kara : Şafak Pekdemir
Cansu : Nilperi Şahinkaya
Feride Taşkın : Gülenay Kalkan Ünlüoğlu
Son Dakika › Magazin › Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı! - Son Dakika