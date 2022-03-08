Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı! - Son Dakika
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Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!

08.03.2022 10:50
Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!

5 sezondur devam eden FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da sular durulmuyor.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen'in yer aldığı Yasak Elma dizisi her pazartesi izleyicisiyle buluşuyor.

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi'nin evinde yaşamaya başlar. Yıldız ise Doğan'ın gözüne girebilmek için Kumru'yu eve döndüren kişi olmak istiyordur. Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız'ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlar.

Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır… Doğan ve Meriç iş yerinde çalışırken yakınlaşmaya başlarlar, Yıldız, bu ikiliyi öpüşürken yakalar.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Yıldız Yılmaz Kuyucu : Eda Ece

Ender Çelebi : Şevval Sam

Çağatay Kuyucu : Berk Oktay

Kumru : Biran Damla Yılmaz

Doğan : Murat Aygen

Feyza : Ece Dizdar

Asuman : Melisa Doğu

Caner Çelebi : Barış Aytaç

Emir : Serkan Rutkay Ayıköz

Ömer : Emir Dinler

Arzu : Nihan Aypolat

Aysel : Vildan Vatansever

Sedai : Bahtiyar Memili

Çetin : Erdal Bilingen

Hasan Ali Kuyucu : Erdal Özyağcılar

Şahika Ekinci : Nesrin Cavadzade

Kaya Ekinci : Barış Kılıç

Zehra Argun Kara : Şafak Pekdemir

Cansu : Nilperi Şahinkaya

Feride Taşkın : Gülenay Kalkan Ünlüoğlu

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Son Dakika Magazin Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı! - Son Dakika


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