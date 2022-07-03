Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi - Son Dakika
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Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi

03.07.2022 12:33

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Eda Ece, Instagram hesabından makyajsız fotoğrafını, "Makyajsız ve fönsüz hayat, forever" notuyla paylaştı. 32 yaşındaki oyuncunun bu halini gören takipçileri fotoğraflara beğeni yağdırdı.

İzlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisinden Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde imaj değiştiren Eda Ece, saçların eski rengine döndürmüştü. Yeni imajı oldukça beğenilen güzel oyuncu bu kez de makyajsız pozunu paylaştı.

Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı

Instagram'da 6,5 milyon takipçiye sahip olan Eda Ece, makyajsız pozunu "Makyajsız ve fönsüz hayat, forever" notuyla paylaştı. Takipçileri güzel oyuncun doğal haline beğeni yağdırdı.

Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı
Yasak Elma'nın güzeller güzeli Yıldız'ı makyajsız fotoğrafını paylaştı, Instagram yıkıldı
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Son Dakika Magazin Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi - Son Dakika


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