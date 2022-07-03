Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi

İzlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisinden Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliği ile de adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz günlerde imaj değiştiren Eda Ece, saçların eski rengine döndürmüştü. Yeni imajı oldukça beğenilen güzel oyuncu bu kez de makyajsız pozunu paylaştı.

Instagram'da 6,5 milyon takipçiye sahip olan Eda Ece, makyajsız pozunu "Makyajsız ve fönsüz hayat, forever" notuyla paylaştı. Takipçileri güzel oyuncun doğal haline beğeni yağdırdı.