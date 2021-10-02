Yavuz Bingöl, Fikret Kuşkan ve Mine Çayıroğlu anlattı... Kurtuluş Savaşı'nın manevi önderi: ÂKİF

Yavuz Bingöl: 16 filmim var en önemlisi bu

? "Akif" filminde Mehmet Akif Ersoy rolündesiniz. Nasıl bir çalışma oldu?

Tarihe mal olmuş destansı bir ismi canlandırmak, bir oyuncu için inanılmaz heyecan verici. Derdini anlatan bir film yaptık. İzlerken birçok sahnede gözlerim doldu. Ama şunu da belirteyim; Mehmet Akif Ersoy'un tüm hayatı yok bu filmde. Sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisini Ankara'ya davet edişiyle başlayan yol hikayesini anlatıyoruz. Bir de İstiklal Marşı'nı yazma sürecini konu aldık. Benim 16 tane filmim var, en önemlisi bu oldu.

? Role nasıl hazırlandınız?

"Safahat" kitabını çokça okudum. Torunu Selma Hanım'la sohbet ettim, kendisinin YouTube'daki konferanslarını da izledim. Yönetmenimiz Sadullah Şentürk üç kitap önerdi, onları okudum. İlginç olaylarla karşılaştım. Marşı besteleyenin çocukları yalıda, sarayda büyümüş ama yazan adamın ailesi sefalet içinde yaşamış. Mısır'a gidişi var mesela. En yakın arkadaşı Ali Şükrü öldürülünce gönül kırıklığı yaşıyor. Mısır'a gitmesinin denedi de bu bence... Bir de hazırlık yaparken Taceddin Dergahı'na, İstiklal Marşı'nı yazdığı yere gittim. O atmosferi hissettim. Bütün gençlerimize de öneriyorum. Ankara'da, mutlaka gidip görsünler.

'RECEP İVEDİK'E GİDEN KADAR SEYİRCİ BU FİLME DE GELMELİ

? Tarihi öğrenmek isteyen gençlerin, kitap okumanın yanında "Akif" gibi filmleri izlemelerinde de fayda var, öyle değil mi?

Tabii ki... Mehmet Akif Ersoy'a "Kurtuluş Savaşı'nın manevi önderi" desek, doğru söylemiş oluruz. Atatürk'ün Akif'i Anadolu'daki isyan olan bölgelere göndermesinin nedeni, hitabet gücü olan biri olması. Teşkilat-ı Mahsüsa'nın üyesi. Vatan, bayrak uğruna, bu ülke uğruna çok büyük fedakarlıklar yapmış. Ailesinden bile vazgeçmiş. O açıdan bunların sadece tarih kitaplarında kalmaması, bu tür filmlerin sinemaya gelmesi gerekir. "Recep İvedik"e giden kadar seyirci bu filme de gelmeli ki bir anlamı olsun. Tabii ki "Recep İvedik" gibi filmler de olsun ama bunlara da aynı kıymeti, ilgiyi göstermek gerekiyor. Çok ciddi bir tarihimiz var.

? Sonuçta Mehmet Akif Ersoy da masa başında oturup marş yazmış bir şair değil; ailesinden kopup milli mücadeleye dahil olmuş, tarihimizde önemli yeri olan biri...

Bu zaten sanatçılara özgü bir durum. Yaşamadığın zaman yazamazsın. Gerçekten kalple çok bağlantılı. Müzikte de öyledir bu. Kalbiniz hazır değilse müzik, beste üretemiyorsunuz. Şairler için de aynı şey geçerli. Parantez içinde söyleyeyim; çok usta bir şair 5 dakikada yazmış olabilir bu 10 kıtayı. Başka kaynaklarda 10 gün yemek yemediği ve odadan çıkmadığı söyleniyor, öyle de olabilir. Ben, acaba "Korkma sönmez" diye mi başlamıştır şiire, yoksa son kıtadan mı diye çok merak ettim mesela. Taceddin Dergahı'nda duvarda el yazısı var, duvara bile yazmış. Aklına geldikçe yazmış...

MISIR'A NİYE GİTTİĞİNİ SORMAYI ÇOK İSTERDİM

? Mehmet Akif Ersoy şu an hayatta olsaydı, ona neler sorardınız?

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının da muhteşem bir kafiyesi var. Hangi duygularla yazdığı aşikar; ülke işgal altında ve çaresizliğin içinde o kadar insanı ayağa kaldıran bir şiir yazıyor. Nasıl yazdığını kendisinden dinlemek isterdim. Mısır'a niye gittiğini de sormayı çok isterdim. Vatanını, toprağını bu kadar seven bir insanın ülkesinden uzağa gitmesinin sebebini sorardım mutlaka. Cumhuriyet kurulduktan sonra, Atatürk'ün kulağına farklı şeyler fısıldanmaya başlanıyor. Orada Türkiye aleyhine çalıştığı gibi şeyler söyleniyor. İkisinin arasını bozmak istiyorlar. Siyasetin en kötü tarafı bu işte. Bunları da sorardım.

? Film setinde sizi duygulandıran ya da zorlayan sahneler oldu mu?

Oldu tabii. Taceddin Dergahı'nda şiiri yazdığı sahneler beni çok etkiledi. Mustafa Kemal Atatürk'le karşılaştığı sahne de çok güzel.

? Peki "Ben bu özel rolün hakkını verdim" diyor musunuz?

Ona seyirci karar verecek. Ben elimden geleni yaptığıma inanıyorum.

FAHRETTİN PAŞA'YI OYNAMAK İSTERİM

? Canlandırmak istediğiniz, tarihe mal olmuş başka bir karakter var mı?

Aslında Medine Müdafaası çok ilginç geliyor bana. Fahrettin Paşa 1916'da İngiliz kuvvetlerine teslim etmiyor Medine'yi. Bu proje yapılsın ve Paşa'yı oynayayım isterim. Gençler Medine Müdafaası'nı bilsin.

? Son olarak müzik çalışmalarınızı soralım...

Pandemi döneminde biraz müziğe yöneldim. 5-6 tane yeni beste yaptım. Müziğin genel olarak Türkiye'de ciddi sorunları var. Müzisyenler çok sıkıntı çekti bu dönemde. Ama gelecek iyi gibi görünüyor. Müzik hiç susmaz.

Mine Çayıroğlu: O fedakarlıklar olmasa bugünlere gelemezdik

? Mine Hanım, uzun zamandır beyazperdeden uzaktınız ve "Akif" filmiyle döndünüz. Nasıl bir proje oldu sizce?

Uzun aradan sonra sinemaseverlerle "Akif" gibi kıymetli bir projeyle buluştuğum için çok heyecanlıyım. Ben filmde Mehmet Akif Ersoy'un eşi İsmet Hanım'ı canlandırdım. Filmde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmet Akif Ersoy'u Ankara'ya davet ettiği dönemi ve İstiklal Marşı'nın yazım sürecini anlatıyoruz. "Akif", içinde bulunmaktan gurur duyduğum bir iş oldu.

? İsmet Hanım rolü için özel bir çalışma, araştırma yaptınız mı?

Hazırlık için uzun bir zamanım yoktu. Sadece birkaç kitap inceleme ve film izleme şansım oldu.

? Çekimler sırasında sizi en çok etkileyen sahne hangisiydi?

İsmet Hanım'ın Mehmet Akif'i ve oğlunu Ankara'ya yolcu ettiği sahne beni oldukça etkilemişti. O dönem, kurtuluş mücadelesi veren halkın vatanı uğruna yaptığı maddi manevi fedakarlıklar olmasaydı, bugünlere gelmemiz mümkün olmazdı.

? Seyirci "Akif"i izlerken neler hissedecek?

Milli mücadele duygularını, o zorlu dönemleri yeniden hatırlatan naif bir proje "Akif". Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde halkın kadın-erkek demeden bölücülere karşı tek bir yürekle nasıl hareket ettiğini hatırlatırken, hem Atatürk'e, hem silah arkadaşlarına hem de Mehmet Akif'e bir kez daha minnet ve şükran duymamızı sağlıyor.

? Gündeminizde başka projeler var mı?

Şu an yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği, Kanal D'de yayınlanan "Kırık Hayatlar" dizisinde rol alıyorum. Çekimlerimiz İzmir'de gerçekleşiyor ve günlük dizi olduğu için yoğun tempoda çalışıyoruz. Bu süreçte başka bir proje olması mümkün değil, fakat ilerleyen dönemlerde müzik çalışmalarıma ağırlık vermek istiyorum.

Fikret Kuşkan: Atatürk rolü büyük bir sınavdı

? Fikret Bey, siz "Akif" filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdınız. Böyle önemli bir role nasıl hazırlandığınızı merak ediyorum...

Öncelikle teorik bilgilerimi tazeledim. Tarihsel dokümanterleri inceledim. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de kıymetli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u derinlemesine araştırdım.

? Peki nasıl bir his Atatürk'ü oynamak?

Benim için çok büyük bir sınav oldu. Onur, korku, şüphe, kaygı; farklı duygular yaşadığım bir yolculuktu. Umarım başarılı olabilmişimdir.

? Set ortamı nasıldı?

Pandemi döneminde titizlikle yönetilen bir sette çalıştık. Hiçbir sorun yaşanmadan çekimlerimizi tamamladık. Yapımcılarımız bu konuda çok hassastı. Her türlü önlemi aldılar.