Üye Girişi
Yazar Beki İkala Erikli'yi bıçaklayan sanığın cezası onandı - Son Dakika

Yazar Beki İkala Erikli'yi bıçaklayan sanığın cezası onandı

15.11.2021 14:05

Yaşam koçu ve Meleklerle Yaşamak adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinem Koç hakkındaki hüküm onandı. Sanık Sinem Koç, ofisinin bulunduğu binada beklediği Beki İkala Erikli'yi sırtından defalarca kurşunlayarak öldürmüştü.

15 Aralık 2016'da Beyoğlu'nda meydana gelen olayda yaşam koçu ve yazar Beki İkala Erikli, işyerinin bulunduğu apartmana girdikten sonra binanın merdiven boşluğunda bekleyen Sinem Koç tarafından sırtından 4 el ateş edilerek öldürüldü. Sinem Koç, saldırı sonrasında kaçtı. Polis, Koç'u Küçükçekmece'de annesiyle birlikte kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Koç, 17 Aralık 2016'da tutuklandı.

İLK YARGILAMADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık Sinem Koç, kitaptaki mesajlardan etkilendiğini belirterek "Her gece ruhlar görüyordum. Örümceklerin vücudumda gezip tükürdüğünü görüyordum. Saçlarımı tarayamaz, hiçbir işi yapamaz hale geldim. Bu halimden kitabın yazarının sorumlu olduğunu düşünüyorum" dedi. Sinem Koç, 29 Mayıs 2018 tarihli duruşmada ise Kasten tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve Ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Yazar Beki İkala Erikli'yi sırtından bıçaklayan sanığın cezası onandı
Beki İkala Erikli

YARGITAY KARARI BOZDU

Sanık avukatının temyiz talebi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 14 Ekim 2019'da Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan rapor ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas ve 4. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan alınan raporlar arasında çelişki bulunduğu, sanığın Adli Tıp üst Kurulu'na gönderilerek muayenesi yapıldıktan sonra hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan ikinci yargılama sonunda ise sanık Sinem Koç, Tasarlayarak öldürme suçundan 22 Ekim 2020'de yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İKİNCİ İNCELEMEDE ONAMA KARARI VERİLDİ

Sanık avukatı tarafından Tasarlama şartlarının oluşmadığı, akıl sağlığı konusunda raporlar arasında çelişki olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığından ceza verilmemesi gerektiği iddiasıyla yapılan itiraz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce 15 Eylül 2021'de yeniden inceleme yapıldı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararında isabetsizlik görülmediğini vurgulayarak temyiz istemini reddetti ve hükmün onanmasına karar verdi.

Yazar Beki İkala Erikli'yi bıçaklayan sanığın cezası onandı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Beki İkala Erikli, İstanbul, Yargıtay, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Yazar Beki İkala Erikli'yi bıçaklayan sanığın cezası onandı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? 14:11 İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu? Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti 13:41 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı 13:32 Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı
Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı 12:13 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi 11:54 İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak 11:26 Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu 11:02 İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu

Son Dakika Haberleri
14:05 Yazar Beki İkala Erikli'yi bıçaklayan sanığın cezası onandı
13:40 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti
13:39 AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor
13:31 Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı
13:24 Korona izniyle cezaevlerinden çıkanlar dönmek istemiyor
12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı Gencin değersiz sandığı taş 40 milyon yıl önce yaşayan canlı çıktı         
14:12
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi için söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri yeniden gündem oldu Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi için söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri yeniden gündem oldu         
14:02
AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor         
13:40
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum         
11:48
Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi         
11:03
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı Ronaldo'yu yıkan haber! Portekiz'in Katar bileti şansı kalmadı         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 14:15:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yazar Beki İkala Erikli'yi bıçaklayan sanığın cezası onandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement