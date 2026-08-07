Yer: Konya! Ünlü sanatçının konserinde elektrikler kesildi

Ankara havalarının sevilen ismi Hüseyin Kağıt, Konya'daki konserinde yaşanan elektrik kesintisine aldırış etmedi. Sahneyi terk etmek yerine hayranlarıyla birlikte şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam eden ünlü sanatçı, dinleyicilerden büyük alkış topladı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ COŞKUYA ENGEL OLMADI

Konya'da müzikseverlerle buluşan tecrübeli sanatçı Hüseyin Kağıt'ın konseri sırasında beklenmedik bir elektrik kesintisi yaşandı. Ses sistemlerinin ve ışıkların aniden kapanmasıyla alanda kısa süreli bir şaşkınlık yaşansa da Hüseyin Kağıt profesyonelliğini konuşturdu.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE DEVAM ETTİ

Hiç bozuntuya vermeden sahnedeki yerini koruyan ünlü müzisyen, şarkılarını mikrofonsuz ve akustik şekilde söylemeye devam etti. Tüm alanı coşturmayı başaran Kağıt'a, müzikseverler cep telefonlarının ışıklarını yakarak ve hep bir ağızdan eşlik ederek destek verdi. Yaşanan bu unutulmaz anlar, konsere katılan vatandaşların takdirini kazanırken sosyal medyada da renkli görüntüler oluşturdu.