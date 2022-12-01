Türk sinemasına damga vuran güzellerden biriydi! Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor

Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Yeşilçam'ın esmer güzeli Serpil Çakmaklı, memleketi Eskişehir'i ziyaret etti. Çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan 60 yaşındaki Çakmaklı, hayranlarının beğenisini kazandı.

MEMLEKETİNE GİTTİ

Arkadaşlarıyla verdiği pozuna "Yıllar sonra doğduğum yerde olmanın mutluluğu içerisindeyim. Herkese kucak dolusu sevgiler" notunu düşen Çakmaklı son haliyle yıllara meydan okuduğunu kanıtladı.

SERPİL ÇAKMAKLI KİMDİR?

Gerçek adı 'Şener Dönmez' olan Serpil Çakmaklı, 19 Mayıs 1962'de Eskişehir'de doğdu. Dönmez, mahkeme kararıyla ismini Serpil Çakmaklı olarak değiştirdi. Liseden mezun olduktan sonra mankenlik yapan Serpil Çakmaklı, birçok filmde oynadı ve şarkıcılık da yaptı. Çakmaklı'nın ilk oynadığı film, 1980 yılında çekilen Orhan Kemal'in eseri 'Devlet Kuşu' oldu.