Sosyetik güzel Paris Hilton'un kırmızı Noel elbisesiyle verdiği pozlar nefes kesti

Elmas kolyesi ile poz verirken özellikle bacaklarını sergileyen Hilton, fotoğrafı kendi ticari markasını etiketleyerek "Bu Noel kırmızı kızakla ilerliyor" başlığı ile paylaştı.

MERDİVENLERDE KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRLI POZ

Paris daha sonra kırmızı ceketini çıkartıp merdivenler üzerinde tamamen iç çamaşırları ile fotoğraf çektirdi. Paris Hilton geçen hafta da, küvette üzerinde sadece mayo ile çektiği videoyu paylaşarak takipçilerine yeni yıl için mutluluk dilemişti.

2023'TE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Kocası Carter Reum ile birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Paris Hilton, yaptığı açıklamada 2023 yılında çocuk sahibi olmayı planladığını söyledi. Annesi ise sosyetik güzelin bu açıklamalarına "Kızımın hala anne olmaya hazır olduğunu düşünmüyorum" sözleriyle cevap vermişti.

İşte Paris'in yılbaşı pozları;