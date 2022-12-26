Sosyetik güzel Paris Hilton'un kırmızı Noel elbisesiyle verdiği pozlar nefes kesti - Son Dakika
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Sosyetik güzel Paris Hilton'un kırmızı Noel elbisesiyle verdiği pozlar nefes kesti

26.12.2022 16:43

Noel kutlamalarına erken başlayan sosyetik güzel Paris Hilton'un Noel elbisesi ve kırmızı iç çamaşırıyla verdiği poz sosyal medyayı salladı.

Elmas kolyesi ile poz verirken özellikle bacaklarını sergileyen Hilton, fotoğrafı kendi ticari markasını etiketleyerek "Bu Noel kırmızı kızakla ilerliyor" başlığı ile paylaştı.

MERDİVENLERDE KIRMIZI İÇ ÇAMAŞIRLI POZ

Paris daha sonra kırmızı ceketini çıkartıp merdivenler üzerinde tamamen iç çamaşırları ile fotoğraf çektirdi. Paris Hilton geçen hafta da, küvette üzerinde sadece mayo ile çektiği videoyu paylaşarak takipçilerine yeni yıl için mutluluk dilemişti.

Sosyetik güzel Paris Hilton, kırmızı Noel elbisesiyle nefes kesti! Üstü ayrı, altı ayrı olay

2023'TE ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

Kocası Carter Reum ile birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Paris Hilton, yaptığı açıklamada 2023 yılında çocuk sahibi olmayı planladığını söyledi. Annesi ise sosyetik güzelin bu açıklamalarına "Kızımın hala anne olmaya hazır olduğunu düşünmüyorum" sözleriyle cevap vermişti.

İşte Paris'in yılbaşı pozları;

Sosyetik güzel Paris Hilton, kırmızı Noel elbisesiyle nefes kesti! Üstü ayrı, altı ayrı olay
Sosyetik güzel Paris Hilton, kırmızı Noel elbisesiyle nefes kesti! Üstü ayrı, altı ayrı olay
Sosyetik güzel Paris Hilton, kırmızı Noel elbisesiyle nefes kesti! Üstü ayrı, altı ayrı olay
Sosyetik güzel Paris Hilton, kırmızı Noel elbisesiyle nefes kesti! Üstü ayrı, altı ayrı olay
Sosyetik güzel Paris Hilton, kırmızı Noel elbisesiyle nefes kesti! Üstü ayrı, altı ayrı olay
Sosyetik güzel Paris Hilton, kırmızı Noel elbisesiyle nefes kesti! Üstü ayrı, altı ayrı olay
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Paris Hilton, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyetik güzel Paris Hilton'un kırmızı Noel elbisesiyle verdiği pozlar nefes kesti - Son Dakika


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