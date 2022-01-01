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Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı - Son Dakika

Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı

01.01.2022 19:12

Mısır'ın gözde tatil beldesi Sharm El Sheikh'te bulunan bir otelde sahne alan Tarkan, birbirinden sevilen şarkıları ile izleyenlere harika bir yılbaşı gecesi yaşattı. Tarkan, yılbaşı gecesinde hem Mısır'da ilk kez konser vermenin hem de iki yıl aradan sonra tekrar sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı.

Mısır'da ilk kez sahneye çıkan megastar Tarkan, şıklığı ve enerjisi ile konuklarını hem coşturdu, hem de büyüledi. Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan ve 22 şarkı seslendiren Tarkan, en sevilen şarkıları ile dünyanın dört bir tarafından gelen sevenlerine unutamayacakları bir yılbaşı konseri izlettirdi.

2 BİN 500 KİŞİ KATILDI

Ünlü sanatçı, bu muhteşem gecede sahneye üç farklı kostümle çıktı. 5 bin metrekarelik açık hava konser alanında kurulan 750 metrekarelik devasa sahnede Tarkan şarkılarıyla 2 bin 500 kişiye müzik ziyafeti çekti.

Megastar Tarkan yılbaşında iki ilki birden yaşadı

İKİ SENE SONRA İLK KEZ KONSER VERDİ

Kızıldeniz manzarası eşliğinde, soğuk kış günlerinde yaz mevsimini yaşamak isteyenlerin tercihi olan otelde gerçekleşen konser aynı zamanda megastar Tarkan'ın yaklaşık 2 senenin ardından verdiği ilk konser olma özelliğini de taşıyor.

Megastar Tarkan yılbaşında iki ilki birden yaşadı
Megastar Tarkan yılbaşında iki ilki birden yaşadı
Megastar Tarkan yılbaşında iki ilki birden yaşadı
Megastar Tarkan yılbaşında iki ilki birden yaşadı
Megastar Tarkan yılbaşında iki ilki birden yaşadı
Megastar Tarkan yılbaşında iki ilki birden yaşadı
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Konser, Tarkan, Şarkı, Mısır, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Yılbaşı Tarkan'ın gecesi oldu! Megastar, iki ilki birden yaşadı - Son Dakika Magazin


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