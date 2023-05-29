Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İstifanızı açıklayın - Son Dakika
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Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İstifanızı açıklayın

Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İstifanızı açıklayın

29.05.2023 09:19

Yıllar önce Türkiye'yi terk ederek Amerika'da yaşamaya başlayan ve kendi şirketlerini kuran Tolga Karel, seçim sonrası sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Oğuz" karakteriyle adını duyuran ve sonrasında Amerika'ya taşınarak evlenen Tolga Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor. Tır şoförü olarak başldığı lojistik sektöründe kendi şirketlerini kuran Karel, seçimin ardından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifak'ının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

"İSTİFANIZI AÇIKLAYIN"

Instagram hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenen Karel, "Evet ne demiştim sayın Kılıçdaroğlu verdiğiniz emekler için teşekkürü bir borç biliriz ve bir zahmet hemen bu gece istifanızı açıklayın! Eminim sizi bu millet emeklilik hayatınızda mutfakta hanımınızla patatesli yumurta yaparken ki programlarınızı çok daha severek izleyecektir" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İstifanızı açıklayın

"DÜŞÜNCELERİMİ SÖYLEDİĞİMDE YEMEDİĞİM KÜFÜR KALMIYOR"

Karel, Erdoğan'ı desteklediği paylaşımında da "Ben düşüncelerimi söylediğimde karşı taraftan yemediğim küfür, aşağılama, her türlü hakaret kalmamasına rağmen yine de Recep Tayyip Erdoğan. Demokrasi diyenlerin aslında hiç de demokrat olmadığını görünce üzülüyor insan. Neyse Türk milleti için her şeyin en güzelini diliyorum" dedi.

Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İstifanızı açıklayın
Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İstifanızı açıklayın
Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İstifanızı açıklayın
Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İstifanızı açıklayın
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Kemal Kılıçdaroğlu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Kılıçdaroğlu'na seslendi: İstifanızı açıklayın - Son Dakika


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