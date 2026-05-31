Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

31.05.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Reha Muhtar, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde yaşadığı rahatsızlık sonrasında hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhtar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve önümüzdeki saatlerin kritik olduğu ifade edildi.

Türk televizyon tarihinin tanınan ekran yüzlerinden biri olan 66 yaşındaki gazeteci Reha Muhtar, Bodrum'daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından ünlü gazeteciye kalp yetmezliği teşhisi konulduğu ve tedavisinin hastanenin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü bildirildi.

DENİZ UĞUR BODRUM’A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Reha Muhtar’ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama, eski eşi Deniz Uğur’dan geldi. Haberi alır almaz çocukları Mina ve Poyraz ile birlikte Bodrum’a doğru yola çıktıklarını belirten Uğur, sevenlerinden dua istedi.

Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

"HAYIRLI DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Deniz Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Çanakkale’deki yazlığımızdayken Reha Muhtar’ın Bodrum’da hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz’ın babalarının sağlık durumlarını takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz" ifadelerine yer verdi. 

Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ SÜRÜYOR 

Kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavisi devam eden Reha Muhtar'ın sağlık durumu yakınları ve sevenleri tarafından endişeyle takip ediliyor.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama
Gözler Ankara’da CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor Gözler Ankara'da! CHP iki ayrı buluşmaya hazırlanıyor

10:14
Galatasaray’a bir Osimhen daha Okan Buruk “Gelsin“ dedi
Galatasaray'a bir Osimhen daha! Okan Buruk "Gelsin" dedi
10:00
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan’ın son görüntüleri
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
09:42
Mourinho’yla birlikte o da geri dönüyor 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
Mourinho'yla birlikte o da geri dönüyor! 80 milyon euroluk yıldızla anlaşma tamam
09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
08:11
İran, Hürmüz’de istediğini alıyor ABD’den benzeri görülmemiş geri adım
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
07:10
Denizli’de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı: 8 ölü
06:57
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
Otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belli oldu! 9 aylık bebekle ilgili yürek yakan detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 10:26:42. #7.12#
SON DAKİKA: Yoğun bakım ünitesinde tutulan Reha Muhtar'ın durumu kritik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.