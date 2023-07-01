Yonca Evcimik Bodrum'da bikinili poz verdi

Şarkıları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve pozitif enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Yonca Evcimik, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

KALÇASINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Teknenin dümenine geçen 59 yaşındaki şarkıcı fit görüntüsüyle dikkat çekti. Önceki yıllara nazaran oldukça değişim gösteren ünlü şarkıcının, kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın paylaştığı vücudundaki değişim haberine yanıt veren Yonca Evcimik, "E yaptırmışımdır bir şeyler. Daha karıştırırsanız neler çıkar kim bilir" diyerek estetik iddialarını doğruladı.

HAVUZ BAŞINDA ŞOV YAPTI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcimik, havuz başında verdiği bikinili pozlarına "Yoncafest. Seçemedim hepsini koydum" notunu düştü.