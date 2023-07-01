Yonca Evcimik Bodrum'da bikinili poz verdi - Son Dakika
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Yonca Evcimik Bodrum'da bikinili poz verdi

01.07.2023 10:11

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, Bodrum'da çektiği bikinili fotoğrafıyla dikkatleri üzerine çekti. Evcimik'in fit görüntüsü ve kalça estetiği iddialarıyla ilgili açıklamaları da gündemde.

Şarkıları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları ve pozitif enerjisiyle her fırsatta adından söz ettiren Yonca Evcimik, uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

KALÇASINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Teknenin dümenine geçen 59 yaşındaki şarkıcı fit görüntüsüyle dikkat çekti. Önceki yıllara nazaran oldukça değişim gösteren ünlü şarkıcının, kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi. 2. Sayfa'nın paylaştığı vücudundaki değişim haberine yanıt veren Yonca Evcimik, "E yaptırmışımdır bir şeyler. Daha karıştırırsanız neler çıkar kim bilir" diyerek estetik iddialarını doğruladı.

Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı

HAVUZ BAŞINDA ŞOV YAPTI

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Evcimik, havuz başında verdiği bikinili pozlarına "Yoncafest. Seçemedim hepsini koydum" notunu düştü.

Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı
Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı
Yonca Evcimik dümenin başına geçti! Herkes kalçasındaki detaya takıldı
YORUMLAR (1)
  • Şbn Şbn: Yok artık bi sen kalmıştın kusur şimdi tam oldu insanlara nefreti yüklemeyin edebinizle oturun Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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Yonca Evcimik, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yonca Evcimik Bodrum'da bikinili poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yonca Evcimik Bodrum'da bikinili poz verdi - Son Dakika
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