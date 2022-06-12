Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti - Son Dakika
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Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti

12.06.2022 16:41

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Atlas 1948 Sineması'nda katıldığı söyleşi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlarken merdivenlerden inmekte ve yürümekte zorlandı. Uzerli'nin bu görüntüsü görenleri şaşırttı.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli sektöre star olmanın tüyolarını paylaştı. Söyleşi sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Uzerli'nin yürümekte zorlandığı gözlendi.

"BELİM TUTULDU"

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Güzel oyuncu, "Uçakta uyuyakaldım. O nedenle belim tutuldu. Sizlerle daha geniş bir zamanda konuşmayı umuyorum" dedi.

"DİŞİ BOND OLABİLİR"

Söyleşide soruları yanıtlayan Uzerli, en çok dişi Bond'u canlandırmak istediğini açıklarken "Bütün Bond'lar erkek. Bence dişi Bond olabilir" diyerek dikkat çekti.

"ALDATMA SAHNELERİNİ"

"Elinize sihirli bir değnek verilse dizi ve sinema sektöründe ilk neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusunu da yanıtlayan Uzerli, "Dizi ve filmlerde kadınlar sürekli aldatılıyor. Bu da izleyenler üzerinde aldatılmanın normal bir şey olduğu algısını yaratıyor. Aslında aldatılmanın kötü bir olay olduğunu aktaran sahneler olsa olabilir ama sihirli değnek olsa kadınların dizilerde sürekli aldatıldığı sahneleri çıkartmak için kullanırdım" dedi. Kaynak Snob Magazin

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Oyuncu Meryem Uzerli, Sinema Söyleşilerine konuk oldu Oyuncu Meryem Uzerli, Sinema Söyleşilerine konuk oldu

Meryem Uzerli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yürümekte zorlanan Meryem Uzerli'nin görüntüsü görenleri şoke etti - Son Dakika


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