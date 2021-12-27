Zafer Ergin, Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Dizinin hesabından yapılan paylaşım izleyicileri isyan ettirdi

Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin başrolü paylaştığı Arka Sokaklar 2006 yılından beri ara vermeden ekran macerasına devam ediyor. Kadrosuna birçok ünlü ismin girip ayrıldığı diziyle ilgili ortaya atılan bir iddia sosyal medyayı karıştırdı.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan siyah fonlu fotoğrafta yer alan 'Rıza Baba' yazısı, usta oyuncu Zafer Ergin'in diziye veda edeceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma dizinin hayranlarından yorum yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Rıza Baba olmazsa olmaz" ve "Rıza Baba diziden çıkmasın" yorumları yaptı.

Dizinin merakla beklenen yeni bölümü ise 14 Ocak 2022 Cuma akşamı ekranda olacak.

İşte dizi için yapılan bazı yorumlar...