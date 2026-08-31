Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı - Son Dakika
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı
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İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, mesajında, 30 Ağustos Zaferi’nin milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin sonucu olduğunu ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen Milli Mücadele’nin 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferle yeni bir dönemin kapısını araladığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, mesajında, 30 Ağustos Zaferi’nin milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin sonucu olduğunu ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde yürütülen Milli Mücadele’nin 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferle yeni bir dönemin kapısını araladığını kaydetti.

<a class='keyword-sd' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a> İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı30 Ağustos’un azim, inanç, kararlılık ve vatan sevgisinin eşsiz bir destanı olduğunu belirten Çakan, bu zaferin milletin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından ve özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini ortaya koyduğunu vurguladı. Milli Mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasında eğitimin önemli bir görev üstlendiğini belirten Çakan, öğrencilerin milli ve manevi değerlerine bağlı, tarih bilincine sahip, özgüvenli ve ülkesinin geleceğine yön verecek bireyler olarak yetiştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Eğitimin Cumhuriyet’in kazanımlarının gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Çakan, “Bizler, bu kutlu mirasın emanetçileri olarak, Cumhuriyetimizi eğitimle daha da güçlendirmek; milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüvenli ve geleceğe yön veren nesiller yetiştirmek için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Çakan, mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarını, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı, gazilere sağlık ve huzur diledi.30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünü kutlayan Çakan, milletin ve ülkenin geleceği olan çocuk ve gençlerin daha güçlü yarınlara ulaşması temennisinde bulundu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Milli Eğitim Müdürlüğü Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı - Son Dakika
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