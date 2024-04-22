Son Dakika Nisan Haberleri

- 18:38 Beypazarı'nda 23 Nisan'da Makamlar Çocuklara Devredildi
Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı makamları çocuklara devredildi. Betül Sena Yılmaz ve Ayşegül Karacabey isimli öğrenciler, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı koltuklarında oturarak, hediyeler aldılar. Belediye Başkanı Özer Kasap, 40 yıl önce kendisinin de aynı şekilde belediye başkanı koltuğuna oturduğunu belirtti.
- 18:29 Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kortej Yürüyüşü Düzenlendi
Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Menteşe ilçesi Recai Güreli Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda son buldu. Dumlupınar İlkokulu öğrencileri Cumhuriyet Meydanı'nda halk oyunları gösterisi sundu. Kortejde, Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Barış Manço kostümleriyle yürüyüşe katılan öğrenciler dikkati çekti. Yürüyüşe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
- 18:07 Mardin'deki kırsal okullarda öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinliklerle kutladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Minik Eller, Büyük Hayaller Projesi' kapsamında, Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik ebru, seramik, tiyatro gibi etkinlikler düzenlendi. Etkinliklere 1000 öğrencinin katılması hedefleniyor.
- 18:01 Beyoğlu Belediye Başkanı Elif Çolak'a başkanlık koltuğunu devretti
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak Haliç İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Elif Çolak'a bıraktı. Küçük Elif'in başkan olarak ilk talimatı çocuklar için 'hobi bahçeleri' kurulması oldu.
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- 17:53 Kastamonu Huzurevi Yaşlılarından Çocuklara Tavsiyeler
Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi'nde kalan yaşlılar, tavsiyelerden oluşan notlarla çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Huzurevinde kalan 39 yaşlıdan 10'u çocuklara tavsiyede bulunarak 23 Nisan'ı kutlamak istedi. Huzurevi personelinin de desteğiyle yaşlılar küçük tahtalara tebeşirle 'yeni nesle tavsiye' olarak 'Devletine, milletine faydalı ol', 'aileni ihmal etme', 'oku, saygılı ol', 'gençliğin kıymetini bil', 'sosyal medyadan uzak durun', 'mutlu ol', 'dedenizle tavla oynayın' gibi notlar ile isimlerini ve yaşlarını yazdı. Yazılan notlar kurumun sosyal medya hesaplarından 'Tecrübeli nesilden yeni kuşaklara tavsiyeler. Huzurevi sakinlerimiz ve personel olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, geleceğimizin umudu sevgili çocukların gözlerinden öperiz.' ifadeleriyle paylaşıldı.
- 17:50 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, makamını 6. sınıf öğrencisine devretti
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Hira Yurdakul isimli 6. sınıf öğrencisine devretti. Yurdakul, çocuklar için yapmak istediği projeleri açıkladı.
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- 17:43 Hatay ve Mersin'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında makam koltukları çocuklara devredildi
Hatay ve Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, belediye başkanları ve kaymakamlar makam koltuklarını çocuklara devretti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Borsa İstanbul İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlarken, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz da öğrencileri kabul etti. Bu etkinliklerde çocuklar, temsili olarak makam koltuğuna oturarak taleplerini iletti ve hediyeler aldı.
- 17:43 Edirne İl Genel Meclisinde İl Encümeni Üyelerinin Seçimi Yapıldı
Edirne İl Genel Meclisi, Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Denetim Komisyonu'nun 2023 yılı raporu okundu ve İl Encümeni üye seçimi yapıldı. Kutay Özköse, İsmail Aliş ve Cevdet Kur, yapılan oylama sonucunda seçildi.
- 17:40 Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde 23 Nisan kutlamalarına katıldı
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Uncalı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Kotan, gösterilerini izlediği çocukların bayramını kutladı.
- 17:39 Van ve Bitlis Valileri, 23 Nisan'da öğrencilere koltuklarını devretti
Van Valisi Ozan Balcı ve Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti. Valiler, öğrencileri makamlarında ağırlayarak hediyeler verdi ve bayramlarını kutladı.
- 17:36 Tepebaşı Belediyesi, Çocukların Gelişimine Katkı Sağlıyor
Tepebaşı Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, çocukların gelişimine katkı sağlamak için yapılan çalışmalardan bahsetti. Belediye, çocuklar için spor, sanat, eğitim ve sağlık alanlarında birçok hizmet sunuyor.
- 17:37 GTO, TBMM'nin Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkanlar, mesajlarında TBMM'nin kuruluşunun Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, çocuklara yapılan yatırımın önemine dikkat çekti.
- 17:33 Başçiftlik Kaymakamı ve Belediye Başkanı, 23 Nisan'da Makamlarını Çocuklara Devretti
Başçiftlik Kaymakam Vekili İsmail Yüksel ve Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlarını çocuklara devretti. Kaymakam Yüksel, Başçiftlik İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Deniz Ünaldı'yı ve arkadaşlarını makamında misafir etti ve makam koltuğunu Deniz Ünaldı'ya devretti. Belediye Başkanı Bolat ise 1. sınıf öğrencisi Defne Ada Tanrıverdi'ye makamını teslim etti. Her ne kadar sembolik olsa da, çocukların dile getirdikleri sorunların çözümünün önemli olduğunu belirten Bolat, bütün çocukların bayramını kutladı.
- 17:30 Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu Öğrencileri 23 Nisan için Bursa Klibi Hazırladı
Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bursa klibi hazırladı. Okulun halk oyunları ekibi de klip çekimlerinde yer aldı. Klipte Bursa'nın doğal ve tarihi güzelliklerine de yer verildi.
- 17:25 Tuzla'da 23 Nisan coşkusu başladı
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Tuzla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkuyla kutlandığını belirtti. Emlak Konut AÇEM'de düzenlenen programda çocukların gösterileri büyük beğeni topladı. Başkan Bingöl, çocuklara verilen önemin artırılacağını ve Tuzla'nın çocuklarının eğitimi ve mutluluğu için çalışacaklarını ifade etti.
- 17:16 Aydın'ın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
Aydın'ın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu çocuklara emanet ederek hem çocukların bayramını kutladı hem de dileklerini yerine getirdi.
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- 17:17 Çanakkale Belediye Başkanı, makamını çocuklara devretti
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencilerine devretti. Soyuak, çocuklara emanet ettiği koltuğun memleketin geleceği olduğunu belirtti. Koltuğa oturan öğrenci Hatice Gökçe Kurmaç, gelecekleriyle ilgili umut verici açıklamalarda bulundu ve Gelibolu'da yaşamaktan gurur duyduğunu ifade etti.
- 17:14 Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Sıla Burkev'e devretti
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Sıla Burkev'e devretti. Küçük Başkan Sıla Burkev, Tarsus'u daha temiz bir şehir haline getirmek, gençler ve çocuklar için spor ve yeşil alanlarını çoğaltmak gibi projelerini Başkan Boltaç'a anlattı.
- 17:15 Türk Yıldızları, 23 Nisan'da Antalya'da gösteri için prova yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da son prova uçuşlarını gerçekleştirdi. Konyaaltı Varyant bölgesinde bulunan vatandaşlar, heyecanla gösteriyi izlemek için alanı doldurdu.
- 17:13 Adıyaman Belediye Başkanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TBMM'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Tutdere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, çocukların daha güzel bayramlara kavuşması için sorumluluklarının olduğunu vurguladı.
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- 17:09 Osmangazi Belediyesi, Melis Fis Konseriyle Çocuklara Bayram Coşkusu Yaşattı
Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Melis Fis konseri ile ilçeli çocuklara bayram coşkusunu yaşattı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, Osmangazi'de düzenlenen Melis Fis konseriyle başladı.
- 17:08 Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, Bando Şefi Aytekin Özen'e Destek Verdi
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde bandosuna 'İzmir Marşı' çalmaları komutu verdiği sırada AKP İlçe Başkanı Metin Yüğrük tarafından engellendiği iddia edilen Bando Şefi Aytekin Özen'e destek verdi. Demir, Özen'in istifasını kabul etmediğini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando takımının başında yer alacağını açıkladı.
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- 17:09 Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, 23 Nisan'da öğrencilere koltuğunu devretti
Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu öğrencilere devretti. Aras, Edremit Salih Yıldız İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Araz Sürmeli ve Zerya Defne Duran'ı makamında misafir etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Aras, daha sonra makamını öğrencilere bıraktı. Aras, bayramlarını kutladığı çocuklara hediyeler verdi.
- 17:07 23 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı'na oturan ilkokul öğrencisi karşılandı
Adıyaman'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Menderes İlkokulu öğrencisi Ada Alagöz, İl Jandarma Komutanlığı makamına oturdu. Tören mangası tarafından karşılanan Ada, telsizle ekiplere talimatlar vererek okul servis denetimleri ve trafik güvenliği konusunda görev yaptı.
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- 17:02 İlkadım Belediyesi Kreş Geliştirme Merkezi Projesi ile Yeni Nesillere Destek Olacak
İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Kreş Geliştirme Merkezi Projesi ile donanımlı yeni nesillerin ilk adımını atacaklarını söyledi. Samsun'da İlkadım Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan Kurnaz, gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki öneme vurgu yaparak, projenin yeni bir nesil yetiştirme çabasını büyüteceğini belirtti.
- 16:58 Karakeçili Kaymakamı ve Belediye Başkanı Koltuklarını Öğrencilere Devretti
Karakeçili Kaymakamı Ali Can Uludağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koltuklarını öğrencilere devretti. Kaymakam Uludağ, Karakeçili İlkokulu öğrencisi Yiğit Aktaş'a makam koltuğunu bırakırken, Belediye Başkanı Özçelik ise Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ali Yekta Akdeniz'e makamını devretti. Her iki yetkili de çocukların bayramını kutladı.
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- 16:53 Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Programda çocukların mutluluğu ve eğlencesi ön plandaydı. Hastanede görevli doğal ahşap ustası Mikail Fırat'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar ahşap ürünlerle eğlendi ve öğrendi.
- 16:53 Erdek'te Turizm Haftası Programı Düzenlendi
Balıkesir'in Erdek ilçesinde 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, Ali Haydar Sarı Sahil Bandı'ndan başlayarak Kapıdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam etti. Yöresel yemeklerin ve zeytinin bulunduğu stantlar gezildi, konferans salonunda program düzenlendi ve panelle etkinlik sona erdi. Programa Erdek Kaymakamı, Deniz Üs ve Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve birçok katılımcı iştirak etti.
- 16:49 Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 23 Nisan coşkusu
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gelişim merkezlerinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Büyükşehir'in çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören miniklerin bayram coşkusu, ortaya çıkardıkları eserlere de yansıdı.
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- 16:49 Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir video yayınladı
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir video yayınladı. Klipte Barış Manço'nun 'Günaydın çocuklar' şarkısı kullanıldı ve 'Polis Teşkilatı olarak, Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımızın Kahramanı Olmaktan Gurur Duymaktayız' notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşılan video büyük beğeni topladı.
- 16:49 Finike BİLSEM Öğrencilerinin Projeleri Isparta'da Sergileniyor
Finike Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından hazırlanan 4 proje, TÜBİTAK 2204 - B Ortaokul Araştırma Projeleri kapsamında Isparta'da sergileniyor. Sergide matematik, teknolojik tasarım ve Türkçe alanlarında yapılan projeler yer alıyor. Sergi, 25 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.
- 16:48 Sivas'ın Ulaş ilçesinde öğrenciler Belediye Başkanı'nı ziyaret etti
Ulaş İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Belediye Başkanı Turan İlbey'i ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, İlbey'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve bayramlarını kutladı. İlbey, çocukların vatan ve bayrak sevgisiyle yetiştirilerek devleti ve milleti daha güçlü hale getireceğine inandığını belirtti. Ziyarette ayrıca öğrencilere hediyeler verildi.
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- 16:47 Valiler, 23 Nisan'da Makam Koltuklarını Çocuklara Devretti
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Nigahi Soykan İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Öykü Şimşek'e makam koltuğunu devretti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ise Şehit İlker Uylaş İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Ali Emir Yardımcıoğlu'na makamını devretti. Çocuklar, geleceğe yönelik projelerini anlattılar ve valiler de çocukların isteklerini desteklediklerini belirttiler.
- 16:43 Bilkent Şehir Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları düzenlendi
Bilkent Şehir Hastanesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Çocuk Şenliği' düzenlendi. Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin konferans salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda çocuklar gösteriler sergiledi ve 'Bizim Orkestra' konser verdi. Ayrıca, Çocuk Aktivite Alanı'nın açılışı yapıldı.
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- 16:41 Tuzla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu
Tuzla'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanmaya başladı. Emlak Konut AÇEM'de düzenlenen programda öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, çocuğa verilen önemi vurgulayarak, Tuzla'nın bağımsızlık ruhunu geleceğe taşımak için çocukların eğitimine önem verdiklerini belirtti.
- 16:39 Karacasu'da 23 Nisan Bayramı: Öğrenci Kaymakama Makamı Devretti
Aydın'ın Karacasu ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Kaymakam Mehmet Gündoğdu makamını Karacasu'yu Sevenler İlkokulu öğrencilerinden Kerem Karabacaklı'ya devretti. Karabacaklı, kısa bir süreliğine Kaymakam Gündoğdu'nun rehberliğinde makamı yönetti.
- 16:37 Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihin milletimizi bir araya getiren ve milli iradenin temsil edildiği bir gün olduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın ülkemizi daha da ileri seviyelere taşıyacaklarına olan inancını dile getirdi.
- 16:34 Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çocukları ve Gençleri Yetiştirmek İçin Çalışıyor
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencileri makamında ağırladı. Sandıkçı, çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını belirtti.
- 16:34 TBMM 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu Gerçekleşti
TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan çocuk özel oturumuyla toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, koltuğunu Aysima Arslan'a devretti. Oturumda çocuklar, Türkiye'nin uzay yolculuğunu ve barış içinde yaşama umutlarını dile getirdi. Çocuklar, iklim değişikliği ve savaşların zararlarına dikkat çekti.
- 16:32 Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı 23 Nisan'da koltuğunu öğrenciye devretti
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Bahçelievler İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Başak Yiğit'e emanet etti. Başkan Posbıyık, geleneksel olarak koltuğunu öğrencilere devrederek bayramı kutladı.
- 16:33 Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan'da koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 9 yaşındaki bir ilkokul öğrencisine devretti. Başkan Kaya, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramın önemine vurgu yaptı. Devralan öğrenci ise belediyenin çocuk kursları açmasını ve etkinlik alanları oluşturmasını talep etti.
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- 16:26 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi Samsun Limanı'nda Ziyarete Açılıyor
Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ait Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi (TCSG-87), 23 Nisan Salı günü Samsun Limanı'nda ziyarete açılacak. Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı tanıtıcı ve bilgilendirici stantları da görebilecekler.
- 16:23 AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, bu tarihin demokrasi ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı önemli bir gün olduğunu vurguladı. Başkan Bulucu, çocukların eğitimine verilen önemi vurgulayarak, Türkiye'nin geleceğini parlak bir şekilde aydınlatacak nesiller yetiştirmeye devam edeceklerini belirtti.
- 16:22 Kastamonu'da yaşlılar çocuklara nasihatler vererek 23 Nisan'ı kutladı
Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi sakinleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı farklı bir etkinlikle kutladı. Yaşlılar, hazırladıkları pankartlarla genç nesillere tecrübelerinden ilham veren nasihatlerde bulundu.
- 16:23 Kahramanmaraş'ta 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, İl Emniyet Müdürü'nün makamına geçti ve telsiz anonsu yaptı
Kahramanmaraş'ta Reşit Gümüşer İlkokulu'nda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Ayşe Neva Gemci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman'ın makamına geçerek telsiz anonsu yaptı. Gemci, Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehit düşen güvenlik personelini anarak güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istedi.
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- 16:19 Marmaris Belediye Başkanı Koltuğunu Minik Öğrencilere Devretti
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılı kutlamaları kapsamında koltuğunu minik öğrencilere devretti. Minik çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ederek bayramı çocuklara armağan etti. Başkan Ünlü, minik başkanlara verilen talimatları en kısa sürede gerçekleştireceklerini belirtti.
- 16:15 Marmaris Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Alp Turan Bayat, Arya Erbay, Kuzey Sarp Fidan, Deniz Naz Uysaler ve Derin Su Sözer'e devretti. Çocuklar, belediye başkanı sıfatıyla taleplerini dile getirirken, Başkan Ünlü ise çocuklara geleceğimizi inşa edeceklerine dair güvenini ifade etti.
- 16:13 Kahramanmaraş Emniyet Müdürü, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti
Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını Reşit Gümüşer İlkokulu öğrencisi Ayşe Neva Gemci'ye devretti. Gemci, polis telsiziyle anons yaparak güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Gökduman, gençlerin bilinçli bir şekilde eğitilmesi ve topluma kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, tüm çocukların ve milletin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
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- 16:06 Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erol, bu anlamlı günde tüm çocukların bayramını kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu önemli günü bir kez daha coşkuyla kutladıklarını belirtti.
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- 15:59 İZKİTAP Fest - İzmir Kitap Fuarı Kitapseverleri Ağırlamaya Devam Ediyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP Fest - İzmir Kitap Fuarı, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Fuar kapsamında düzenlenen etkinlikler ve imza günleri büyük beğeni topluyor. Fuarın açık havada olması ve kolay katılım sağlaması da olumlu bir şekilde değerlendiriliyor.
- 15:58 Mersin'deki Öğrenciler Akkuyu NGS İnşaat Sahasını Gezdi
Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaat sahasını gezen öğrenciler, iş güvenliği hakkında bilgilendirildi ve liman işleyişi hakkında bilgi aldı. Ayrıca, paletli vincin operatör koltuğuna oturdu, itfaiye biriminde acil durum müdahale yöntemleri öğrendi ve Tam Ölçekli Simülasyon Merkezi'ni gezdi. Akkuyu Nükleer AŞ yetkilileri, çocukların eğitimine önem verdiklerini ve nükleer enerji hakkında bilgi vermek için bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti. Öğrenciler ise geziyi verimli ve bilgilendirici bulduklarını ifade etti.
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- 15:54 Çiğli Belediye Başkanı 23 Nisan'da Koltuğunu Öğrenciye Devretti
Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir günlüğüne 4. sınıf öğrencisi Deren Kırkmalı'ya devretti. Yıldız, çocukların önemine vurgu yaparak, Çiğli Çocuk Meclisi'ni hayata geçireceklerini ve çocukların öngörülerinden beslenerek yöneteceklerini belirtti.
- 15:52 Çanakkale'de Deniz Kuvvetlerine ait gemiler halkın ziyaretine açılıyor
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de bulunan Deniz Kuvvetlerine ait gemiler halkın ziyaretine açılacak. TCG Türkeli, TCG Gurbet ve TCG Rüzgar, Bozcaada, Gökçeada ve Çanakkale kent merkezinde gezilebilecek.
- 15:50 Bozüyük'te 23 Nisan'da Çocuk Başkan Koltuğuna Oturdu
Bozüyük'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İçköy İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nursima Işık, Bozüyük Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, çocuk başkanı karşılayarak sohbet etti ve hediye takdiminde bulundu.
- 15:48 Trabzonspor, Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine forma hediye etti
Trabzonspor Kulübü, İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesindeki Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bordo-mavili forma hediye etti. Okulda düzenlenen etkinlikte, kulübün proje ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Birhan Emre Yazıcı, özel çocuklara forma verdi. Yazıcı, futbolun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bizi birleştiren ve gönüllerde köprüler kuran bir güç olduğunu vurguladı.
- 15:43 Arhavi'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları
Arhavi ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmet Nazif Günal İlkokulu öğrencileri renkli balonlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonunda öğrenciler balonları havaya bıraktı. Tulum eşliğinde horon oynanan etkinliğe, ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler de katıldı.
- 15:41 Havran'da 23 Nisan etkinliği öğrencilere makam devri ile kutlandı
Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde Havran Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü makamlarını öğrencilere devretti. Öğrenciler, duygu ve düşüncelerini paylaşarak tüm çocukların bayramını kutladı.
- 15:39 Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara makamını teslim etti
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını çocuklara teslim etti. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Gökçe, çocuklara hediyeler verdi.
- 15:33 Burhaniye Belediye Başkanlığı koltuğu çocuğa emanet edildi
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklar, Burhaniye Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Can Kuyumcu, belediye başkanı olarak yeşil alanların artırılması ve oyun alanlarının genişletilmesi talimatını verdi.
- 15:33 Kırıkkale Valisi ve Belediye Başkanı, 23 Nisan'da Koltuklarını Öğrencilere Devretti
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuklarını öğrencilere devretti. Vali Makas, Lal Saran Anaokulu öğrencileriyle sohbet ederken, Belediye Başkanı Önal da Mustafa Necati İlkokulu öğrencileriyle projeleri hakkında konuştu. Her iki yetkili de öğrencilere hediyeler verdi.
- 15:31 Haliliye Belediyesi, 23 Nisan'da miniklere unutulmaz bir gün yaşattı
Haliliye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda minikleri unutmadı. Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı sıfır atık birimi tarafından düzenlenen etkinlik ile Halide Edip Adıvar Anaokulu öğrencileri unutulmaz bir gün yaşadı.
- 15:29 Bahçeli, Şimşek'i 'locals-yerel halk' ifadesiyle eleştirdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 'locals-yerel halk' ifadesi nedeniyle eleştirdi. Bahçeli, Şimşek'i Türk milletini değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyetin sorumlusu olarak gördüğünü belirtti. Ayrıca Bahçeli, DEM Parti'nin kapatılması ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini savundu.
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- 15:26 Ataşehir Belediyesi'nin 'Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz' projesi çerçevesinde çocuklar tarafından yapılan resimler sergilendi
Ataşehir Belediyesi’nin “Sanat Eğitimlerini Mahallenize Getiriyoruz” projesine katılan çocukların yaptıkları resimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.