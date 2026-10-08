Hakem tartışmasına noktayı koydu! Burak Yılmaz: Devlet girdi, artık akışına bırakacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakem tartışmasına noktayı koydu! Burak Yılmaz: Devlet girdi, artık akışına bırakacağız

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakem tartışmasına noktayı koydu! Burak Yılmaz: Devlet girdi, artık akışına bırakacağız
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan'da MHK'ya yönelik sert sözleri nedeniyle PFDK cezası alan Burak Yılmaz, Ferhat Gündoğdu'nun Eylül'deki tutuklanmasının ardından konuyu kapattığını açıkladı. Çorum FK'nin hocası, yorumların herkese zarar vereceğini söyledi. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'ye de ayrıcalık tanımayacağını belirtti.

ARCA Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Bir insan bir şeyi her gün konuşursa o konuştuğunun bir değeri kalmaz. Ben bir kere konuştum. Bir daha da bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Artık işin içerisine devletimiz girdi. Burada yorum yapmanın bir anlamı yok. Artık bırakacağız akışına. Çünkü artık olması gereken şey oluyor diye düşünüyorum" dedi.

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, 11 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK maçı hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Çorum tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesi teknik direktör Burak Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Nisan 2026'da hakem yönetimine ve dönemin MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya yönelik sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırıldı. Gündoğdu'nun Eylül 2026'da tutuklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Bir insan bir şeyi her gün konuşursa o konuştuğunun bir değeri kalmaz. Ben bir kere konuştum. Bir daha da bu konuyla alakalı konuşmak istemiyorum. Eğer bir gün tekrar konuşmam gerekirse yine çıkar konuşurum. O yüzden sürekli bir şeyleri konuşmak, konuştuğumun değerini düşürür. Ben bir kere söyleyeceğimi söyledim ve benim için bu konu kapandı. Ama ilerleyen zamanlarda tekrar konuşmam gerekirse o zaman konuşurum. Ama Allah inşallah bir daha bize konuşmayı nasip etmez. Artık işin içerisine devletimiz girdi. Burada yorum yapmanın bir anlamı yok. Çünkü devlet girdiği için işe yorumlar bize de zarar verir, sizlere de zarar verir. Hiç gerek yok. Artık bırakacağız akışına. Çünkü artık olması gereken şey oluyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

TAM TAKIM OLAMADIK

Takımda kaliteli oyuncular bulunduğunu ancak henüz tam anlamıyla takım olamadıklarını ifade eden Yılmaz, "Burada olmak bizim için çok büyük mutluluk. Hem bizi tercih edenlere hem kendi tercihimize inanarak buraya geldik. Çorumspor çok değerli bir kulüp olma yönünde ilerliyor. Hedefleri, projeleri var. Çok güzel hayalleri var. Bizim hedeflerimizle, bizim hayallerimizle örtüştüğü için bizler de buraya açıkçası gelmeyi, kendi kariyerimiz açısından çok doğru olduğunu düşündük. Ayrıca Çorumsporu'nda bu hayallere bizle koşmak istemesi bizi çok mutlu etti. Öncelikle teşekkür ediyorum. İyi bir takımımız var. İyi bir takımdan ziyade iyi oyuncularımız var ama daha tam takım olamadığımızı düşünüyorum. Bu yönde çalışmalar yapıyoruz. Önceki teknik direktörümüz Uğur kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir ekip bıraktı bizlere. Biz de kendi tarzımızca, kendi oyun felsefemizi, oyun anlayışımızı inşallah yansıtıp hep beraber, sizlerin de desteğiyle iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

HAYALLERİMİZ AYNI DOĞRULTUDA

Göreve gelme kararında kulüp yönetiminin uzun vadeli hedeflerinin etkili olduğunu söyleyen Yılmaz, "Başkanımız beni davet ettiğinde, sadece kendisi görüşlerini, hedeflerini anlattığı zaman aynı hedeflere zaten çıkıyordu. Benim hayatım, benim oyunculuk anlayışım ve teknik direktörlük anlayışım hep bir challenge ile geçti. Hepinizin de bildiği gibi, Kayseri olsun, Kasımpaşa, Antep olsun. Hep böyle kümede kalma, kümede bırakma, zor pozisyonda alıp kümede bırakmak. Ben bu challenge'ları seviyorum. Ama şu andaki önümüzdeki proje daha farklı bir proje. Uzun vadeli bir proje. Hepinizin de bildiği gibi 3 senelik imzaladık. O yüzden bir galibiyetle her şeyi başarmadığımız, bir mağlubiyetle hiçbir şeyi kaybetmediğimiz bir sezon olacağını düşünüyorum. O yüzden hedeflerimiz, hayallerimiz aynı doğrultuda" diye konuştu.

SAHADA BABAMI TANIMAM

Milli takımdan eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile yeniden aynı takımda buluşmasına da değinen Yılmaz, teknik direktör olarak sahada taviz vermeyeceğini vurguladı. Yılmaz, "Cengiz ve Çağlar ile beraber milli takımda en az 20-25 maç oynadığım kardeşlerim. Ama ben bir hocayım. Sahada babamı tanımam. İyiyse oynayacaklar. Kötüyse bekleyecekler. Onlara ilk geldiğimde söylediğim şey buydu. Onlar da beni çok iyi tanıdıkları için herhangi bir konuda bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ama çok değerli 2 oyuncu burada olmaları bizim için çok mutlu. Diğer oyuncularım da çok değerli. Çok önemli oyuncularım var. Türk'ü, yabancısı, genci. Biz hep beraber bir takım olma yolunda, bir aile olma yolunda inşallah sizlerin de desteğiyle bu yönde gidersek ben başarının geleceğine inanıyorum. Çünkü değerli bir kadronuz" ifadelerini kullandı.

YENİ AİLEM BURASI

Hafta sonu deplasmanda eski takımı Gaziantep FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz, eski takımına karşı duygusal bir maç yaşamayacağını söyledi. Gaziantep FK'da geçirdiği döneme ilişkin Yılmaz, "Güzeldi, ekmeğini yedik. Çok değerli günler geçirdik. Beraber savaştık. Orada çok değerli bir aile olduk. Çok sevdiğim insanlar var ama ben bugün buradayım. Galip gelmek için her şeyi yapacağız. Bugün şu andaki yeni ailem burası. O yüzden gidip kazanmak istiyoruz. Hiç fazla duygusal falan değilim. Tabii ki sarılacağız, öpüşeceğiz. Tabii ki de eski günleri yad edeceğiz ama kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

MHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçtiMHK'daki krizin ardından ilk atamalar! Anthony Taylor seçti Bir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradıBir istifa daha! MHK'daki kriz VAR odasına sıçradı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdiİbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Son kararını verdi
Kaynak: DHA
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluMerkez Hakem KuruluFerhat GündoğduÇağlar SöyüncüCengiz ÜnderBurak YılmazFutbolEylülÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Mourinho sessizliğini bozdu Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın açıyor! 4 saatlik yol 1,5 saate düşecek
Berna Laçin serbest bırakıldı Berna Laçin serbest bırakıldı
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
19:49
Trump, İran’la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
19:38
Kızını kaybeden Atilla Taş’ın yıllar önceki sözleri yürek burktu
Kızını kaybeden Atilla Taş'ın yıllar önceki sözleri yürek burktu
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
16:27
Real Madrid’de iki yıldız birbirine girdi Mourinho çılgına döndü
Real Madrid'de iki yıldız birbirine girdi! Mourinho çılgına döndü
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:33
Real Madrid’de ortalık karıştı Mbappe’nin görüntüleri tepki çekti
Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:57
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 19:58:03. #7.13#
SON DAKİKA: Hakem tartışmasına noktayı koydu! Burak Yılmaz: Devlet girdi, artık akışına bırakacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei