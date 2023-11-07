İletişim Başkanlığı "2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşayacağı yönündeki iddianın uydurma olduğunu açıkladı.

"1 MİLYON FİLİSTİNLİ TÜRKİYE'DE YAŞAYACAK" İDDİASI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan da evlerini terk etti. Yaşanan insanlık dramının ardından Filistinlilerin de akıbeti merak konusu oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada ise bazı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Netanyahu'nun 2 milyar dolar karşılığında, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştığı iddia edildi.

"İDDİALAR TAMAMEN UYDURMADIR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" denildi.

İşte o paylaşım;