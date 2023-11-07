İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olarak Türkiye'de yaşayacağı yönündeki iddianın uydurma olduğunu açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de binlerce insan hayatını kaybederken, binlerce insan da evlerini terk etti. Yaşanan insanlık dramının ardından Filistinlilerin de akıbeti merak konusu oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada ise bazı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Netanyahu'nun 2 milyar dolar karşılığında, 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştığı iddia edildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Netanyahu'dan açıklama: 2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması konusunda Erdoğan ile anlaştık' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yönde bir görüşmesi veya İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun böyle bir açıklaması söz konusu değildir. İddialar tamamen uydurmadır" denildi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Politika › İletişim Başkanlığı '2 milyar dolar karşılığında 1 milyon Filistinli Türk vatandaşı olacak' iddiasını yalanladı - Son Dakika