11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı - Son Dakika
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Politika

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürtlerin; Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da var olan büyük bir etnik grup olduğunu ve eşit vatandaşlar olarak tüm haklardan yararlanmaları gerektiğini belirtti. Gül, Türkiye ve Suriye arasında terör örgütlerine karşı ortak eylem ve iş birliği konusunun hem mümkün hem de gerekli olduğunu da ifade etti.

14.11.2024 20:58
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Al-Majalla Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Hamidi ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Gül, röportajda kendisine yöneltilen "PKK ve YPG'ye karşı mücadelede Şam ile Ankara arasında iş birliği yapılabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"KÜRTLERİN ÜLKELERİNDE EŞİT VATANDAŞLAR OLMALARI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Her şeyden önce Kürtlerin; Türkiye, Irak, Suriye ve İran'da var olan büyük bir etnik grup olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirten Gül, "Kürtlerin ülkelerinde eşit vatandaşlar olmaları gerektiğini düşünüyorum. Özgürlükten ve yasalarla güvence altına alınan tüm haklardan yararlanmalılar. İster Kürt ister başka bir milletten olsun, tüm vatandaşlara temel haklar tanınmalı." diye konuştu.

"KÜRT HALKI İLE PKK'YI BİRBİRİNDEN NET BİR ŞEKİLDE AYIRMALIYIZ"

Suriye'deki bazı Kürt topluluklarının kimlik kartının dahi olmadığını belirten Gül, "Bununla birlikte, bir bütün olarak Kürt halkı ile terörist bir oluşum olarak PKK'yı birbirinden net bir şekilde ayırmalıyız." dedi.

"HEM MÜMKÜN HEM DE GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Gül, sözlerine şu şekilde devam etti: "PKK ve Abdullah Öcalan, 1970'li ve 1980'li yıllarda Suriye topraklarında faaliyet gösterdi. PKK, Ankara ve Şam arasında Adana Anlaşması'nın imzalandığı 1998 yılına kadar güvenlik ve istikrar boşluğunu istismar etmeye devam etti. Türkiye ve Suriye arasında terör örgütlerine karşı ortak eylem ve iş birliği konusuna gelince, bunun hem mümkün hem de gerekli olduğunu düşünüyorum. Adana Anlaşması'nın hükümleri bu tür bir iş birliğinin temelini oluşturabilir. Ancak teröristler ile ülkede yaşayan Kürt vatandaşları birbirinden ayırmak gerekiyor."

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (58)

  • Hursit Yavas:
    Kürtlerin türklerden veya lazlardan veya çerkezlerden veya gürcülerden ne hakları eksikmişki hak tanınmalı diye maval okuyorsunuz 372 58 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    Kimseye ayrıcalık tanınamaz. 247 44 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Ne haklarını alamıyolar mesela 213 30 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Sen Konuşma Abdullah Gül Hepiniz Kürtleri Destekliyorsunuz!..Amaç nedir? 171 48 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    kurtların bizlerin hes ayrımı yok bide seni cumhur başkanı yaptık utanma fitnelik yapma herkes hür 171 28 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kürtlerin ne hakkı var sen bari söyleme ayıp ya batıdaki neyse doğudaki aynı bizleri kimler yönetmiş bakarmisiniz 153 23 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bunun amaci bu soylemlerle ayirimcilik cikartmak ulkeyi ic savasa sokmak. kurt ile benim aramada ne gibi bir ayrimcilik var ? ayni sirada okuduk ayni kislada askerlik yaptik ayni nikah memuru nikahimizi kiydi ayni is yerinde calisip ayni hastanede tedavi olup ayni paraya araba alip ayni elektrik faturasi odeyebiliyir ayni yerde yemek biliyoruz. daha neyi guvence altina alinmalidir diyerek ayrimcilik yapmaya calisiyorsun ??? 142 21 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    eşitliği aykırı olan ülkemizde ne var söyler misiniz siz Eşitlik değil ayrıcalık istiyorsunuz 130 18 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Ya bi sus bi sus da Allah aşkına 104 18 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Sizin İçin Hava Hoş Tuzunuz Kuru 91 18 Yanıtla
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