31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girildi. Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak 14 Mayıs seçim sonuçlarını en az hata payı ile bilen şirketlerden SONAR Araştırma, İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
Son Dakika › Politika › 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum - Son Dakika
Azerbaycan'da düzenlenen 11. Küresel Bakü Forumu'na katılan eski Başbakan Binali Yıldırım, uluslararası sistemin Suriye, Yemen, Libya, Ukrayna ve Gazze'deki savaşları durdurmakta yetersiz kaldığını belirtti. Yıldırım, panelde yaptığı konuşmada savaş ve barış arasındaki ince çizginin kaybolduğunu ve güce dayalı reel politiğin hakim olduğunu ifade etti. Ayrıca, milli güvenliğe yönelik tehditlere karşı önlemler almanın gerekliliğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde yaptığı ziyarette gerçek belediyeciliğin, belediyenin kuruluş amacına uygun olarak halkın hizmetleri için kullanılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin son 21 yılda elde ettiği başarıları artırarak devam ettireceklerini ve Genç ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir projenin ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Yılmaz, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in çalışkanlığı ve tecrübesiyle ilçenin eksiklerini tamamlayacağını ve yeni projelerle gerçek belediyeciliği göstereceğini ifade etti.
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