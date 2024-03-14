14 Mayıs\'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul\'un 7 ilçesinde son durum

Hasan Balta:

Bence Oy kullanımı için ehliyet verilmeli ; En az Lise mezunu olacak, 70 yaş üstü için oy kullanabilir raporu olacak vs vs çoğaltılabilir kriterler… Biz o zaman gerçekten hem hizmet alabilir hemde ülkenin kalkınmasına katkı salıyabiliriz oy kullananlar olarak. Yoksa ne bu milletden nede bu Devletten Hayır beklemeyin artık… 1400 yıldır daha Neyin orucun bozduğunu neyin bozmadığını anlatamadığın millete birşey anlatamazsın…