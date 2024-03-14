14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum - Son Dakika
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Politika

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum

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Yerel seçimler için geri sayım devam ederken 14 Mayıs seçim sonuçlarını en yakın bilen anket şirketlerinden olan SONAR Araştırma; İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

14.03.2024 18:06  Güncelleme: 18:37
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31 Mart yerel seçimleri için son dönemece girildi. Adaylar saha çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak 14 Mayıs seçim sonuçlarını en az hata payı ile bilen şirketlerden SONAR Araştırma, İstanbul'un Kağıthane, Çekmeköy, Pendik, Bahçelievler, Tuzla, Üsküdar ve Bağcılar ilçelerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

KAĞITHANE

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

ÇEKMEKÖY

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

PENDİK

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

BAHÇELİEVLER

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

TUZLA

  • Şadi Yazıcı (AK Parti): Yüzde 48.4
  • Eren Ali Bingöl (CHP): Yüzde 36.8
  • Orhun Ertürkmen (İYİ Parti): Yüzde 9.6
14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

ÜSKÜDAR

14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum

BAĞCILAR

  • Abdullah Özdemir (AK Parti): Yüzde 61.1
  • CemKılıç (CHP): Yüzde 28.1
  • Eyüp Ali Özdemir (İYİ Parti): Yüzde 4
14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 8 ilçesinde son durum
14 Mayıs\'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul\'un 7 ilçesinde son durum

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hugs70: güzel algı;) 38 15 Yanıtla
  • Beytullah Hızlı: Gercekler :)) 2 6
  • Hasan Balta: Bence Oy kullanımı için ehliyet verilmeli ; En az Lise mezunu olacak, 70 yaş üstü için oy kullanabilir raporu olacak vs vs çoğaltılabilir kriterler… Biz o zaman gerçekten hem hizmet alabilir hemde ülkenin kalkınmasına katkı salıyabiliriz oy kullananlar olarak. Yoksa ne bu milletden nede bu Devletten Hayır beklemeyin artık… 1400 yıldır daha Neyin orucun bozduğunu neyin bozmadığını anlatamadığın millete birşey anlatamazsın… 1 1 Yanıtla
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