16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu - Son Dakika
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Politika

16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Partili vekillerin de aralarında bulunduğu 16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

31.12.2024 12:47  Güncelleme: 12:58
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16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

EN ÇOK DOSYA ÖZGÜR ÖZEL'İN

Gelen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.

16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis\'e sunuldu
Kaynak: AA

Milletvekili, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 16 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Hakan Tasyurek:
    nedense hiç bir akepeyinjn dosyası yok hayret ediyorum 66 23 Yanıtla
  • by.wolverine:
    sütten çıkmış ak kaşık reisin partisi 70 15 Yanıtla
  • Apple User:
    Tertemiz AKP vekilleri ?? 59 14 Yanıtla
  • Hasan Babacan:
    susma sustukça sıra sana gelecek 52 13 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    bir tane iktidardan yohhhh?????? 43 9 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    herkesın dokunulmazlıgı kalkmalı bana gore ne o oyle ben vekıl sececegım banım vekılıme ülkenın kanunları dokunamıyacak oyle bırsey olmaz derhal dokunulmazlıkların hepsı kalmalı dokunulmazlık zıhhı arkasına hıc bır vekıl saklanmamalıdır 40 1 Yanıtla
  • osman k:
    daha ne duruyorsunuz istifa etsenize hemen erken seçim olsun ak koyun kara koyun belli olsun 22 5 Yanıtla
  • Salim Şimşek:
    apo yu muhatap alıp teröre destekten AKP ve MHP milletvekillerinin fezlekelerinide görmek istiyoruz. 20 4 Yanıtla
  • Alparslan:
    yaw bu akp ve MHP vekilleri sütten çıkmış ak kaşık mi bu dosyalar hep diğer parti mensuplarına hazirlaniyor 20 yıldır dokunulmazlığı kalkan bir vekil yok bu iki partide 11 3 Yanıtla
  • Hakan Arslan:
    Karahanlı Sadakatınızı takdir ediyor ?? 2 1 Yanıtla
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