18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı - Son Dakika
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Politika

18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

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ORC Araştırma'nın 2 bin 930 katılımcıya "Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yönelttiği anketten CHP yüzde 29,8 ile birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 29,3 ile ikinci parti oldu. Şirketin 18 gün önce yaptığı seçim anketinden AK Parti yüzde 30,2 ile ilk sırada çıkmıştı.

26.01.2025 16:03
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ORC Araştırma, 26 ilde 2 bin 930 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Katılımcılara, "Bu Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. CHP'nin yüzde 29,8 ile birinci parti olduğu, AK Parti'nin ise yüzde 29,3 ile ikinci parti olduğu görüldü.

18 GÜNDE SONUÇLAR DEĞİŞTİ

Şirketin 2-7 Ocak tarihlerinde 41 ilde 3 bin 920 kişi ile yaptığı anket çalışmasında AK Parti yüzde 30,2 ile ilk sırada yer alırken, CHP'nin oy oranı yüzde 29 olarak ölçülmüştü.

CHP İLK SIRAYA YÜKSELDİ

Anket sonuçlarına göre; CHP'nin iki araştırma arasındaki 18 gün içerisinde ikinci parti konumundan ilk sıraya yükseldiği görüldü. Yüzde 7'lik seçim barajını ise toplamda 4 parti geçerken MHP'nin oy desteği yüzde 8,8, DEM Parti'nin oy desteği ise yüzde 7,4 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı
18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı

Politika, AK Parti, 3-sayfa, Gündem, Seçim, Son Dakika

Son Dakika Politika 18 günde büyük değişim! Son seçim anketinden CHP birinci parti çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • Osman Dönmez:
    Olum siz kendinizi bu yalan hanerlerinize inana inana 25 yıldır kaybediyorsunuz,kemal kendini cumhurbaşkanı ilan edip yaındaki iki belediyeciyids başkan diordu ,ne oldu fosss,fossslara inanmayın çok üzerler adamı :x) 693 50 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Ender Kervancıoğlu YIL: 1935 OKUMA YAZMA BİLENLERİN ORANI %19.25 İKTİDARDA CHP YIL 2025 OKUMA YAZMA BİLENLERİN ORANI %98 İKTİDARDA AK PARTİ 635 48 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    Halka hiçbir şey vaad etmeyen CHP’ye oy vermek koyunluğun daniskasıdır 565 81 Yanıtla
  • Apple User:
    Akp tam destek 534 105 Yanıtla
    MERDEM:
    Anketlerde CEHAPE nin birinci olmadığı bir tane anket, Kazandığı da bir tane seçim goostersinler 1 4
    Anti Trol:
    Troll cuk bir eğilsene birşey deneyecem. 1 1
  • Mustafa karaca:
    anlamadığım bir şey var.CHP nin hangi hizmetinden dolayı oylarını artıriyor. 576 41 Yanıtla
    Murat gelmez:
    soyluyorum..akp nın ıcındekı pıslıge ınanmayan halk artık tum pıslıgı gorur oldu...emeklı ac kaldı asgarı ucretlı gecım derdınde..akp mıllet vekıllerı bakanlar araba begenmıyor..bunu halk gordu..beledıye secımlerınde tepkısını verdı..cumhurbaskanı secımı olsaydı akp de erdogan sılınmıstı...dua etsın beledıye secımı ıdı...cevabın bu senın... 4 0
    feyzi basatemür:
    Bu millet icraat istemez be kardeş.. 0 0
  • Vahit Demirci:
    anketlerde chp hep birinci parti seçimde birinci hep akp ula oğlum boşuna para vermeyin bu anketçi zübüklere gidin o parayı depremzedelere verin 519 24 Yanıtla
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