2 kadın, Bakan Abad'ın kendilerine tecavüz ettiğini öne sürdü! Bakan ise kendini böyle savundu: Engelim nedeniyle imkansız - Son Dakika
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2 kadın, Bakan Abad'ın kendilerine tecavüz ettiğini öne sürdü! Bakan ise kendini böyle savundu: Engelim nedeniyle imkansız

24.05.2022 17:23

Fransa'da Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı olarak atanan Damien Abad hakkında 2 kadın tarafından tecavüz iddiası ortaya atıldı. 2 kadın, Bakan Abad'ın kendilerine tecavüz ettiğini ileri sürerken, bu iddialara yanıt veren Bakan Abad, "Fiziksel engelim nedeniyle imkansız" dedi.

Fransa'da geçtiğimiz hafta kurulan yeni hükümette Dayanışma, Özerklik ve Engelli Bireyler Bakanı olarak atanan Damien Abad hakkında tecavüz iddiaları ortaya atıldı. Bir Fransız haber sitesine röportaj veren iki kadın, 2010 ve 2011 yıllarında Abad'ın kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını iddia etti. Sitede yer alan haberde kadınlardan birinin 2017 yılında Abad hakkında polise şikayette bulunduğu ve ancak delil yetersizliği nedeniyle dosyanın herhangi bir işlem yapılmadan kapatıldığı belirtildi.

"FİZİKSEL ENGELİM, TECAVÜZ ETMEME ENGEL"

Fransız Bakan Abad, kadınlara tecavüz ettiğine ilişkin haberleri yalandı. Abad iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakkımdaki cinsel şiddet suçlamalarını şiddetle reddediyorum. Hayatım boyunca yaşadığım tüm ilişkiler her zaman karşılıklı rıza ile gerçeklemiştir" dedi. Fiziksel engelli olan Abad, Artrogripozis adlı rahatsızlığı nedeniyle, cinsel saldırıda bulunmasının imkansız olduğunu ve karşılıklı rıza olmadan cinsel ilişki yaşamasının mümkün olamayacağını ifade etti.

GEÇTİĞİMİZ CUMA YENİ KABİNE AÇIKLANDI

Fransa'da 24 Nisan'da yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başbakanlık görevine getirdiği Elisabeth Borne, geçtiğimiz Cuma günü yeni kabineyi sunmuştu.

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Kaynak: İHA

Röportaj, Engelli, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 2 kadın, Bakan Abad'ın kendilerine tecavüz ettiğini öne sürdü! Bakan ise kendini böyle savundu: Engelim nedeniyle imkansız - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 kadın, Bakan Abad'ın kendilerine tecavüz ettiğini öne sürdü! Bakan ise kendini böyle savundu: Engelim nedeniyle imkansız - Son Dakika
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