2021 yılının parlayan yıldızı Pamukkale Belediyesi oldu - Son Dakika

Ödüllü projelerin yanında her yaştan vatandaşın hayatına dokunan çalışmalarla Pamukkale Belediyesi 2021 yılının parlayan yıldızı oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Hizmet destanımıza 2022 yılında da aynı şevk ve heyecanla devam edeceğiz" dedi.

Denizli'nin en büyük ilçesi olan ve yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı Pamukkale, her gün büyüyen ve gelişen turizm, tarih, tarım ve sağlık konularında faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği ilçede Pamukkale Belediyesi önemli çalışmalara imza attı. Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyen Korona virüs pandemisine rağmen Pamukkale Belediyesi geride kalan 2021 yılında önemli çalışmaları hayata geçirip, bunların karşılığında ödüller aldı. Yılın ilk ödülü "6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması"nda Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde "Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Sokak Sağlıklaştırılması Projesi" birinciliği ile aldı. İkinci ödül de, üyesi olunan Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme yarışmasında, uygulama projesi kategorisinde "Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Restorasyonu" ile alındı. Yine üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin "2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması"nda Sağlıkçı Çevre kategorisinde "Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım" adlı projesiyle jüri özel ödülünü alan Pamukkale Belediyesi, Antalya CityExpo 9. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda açılan stant da üçüncülük ödülüne layık görüldü. 2021 yılında Pamukkale Belediyesinin aldığı son ödül ise Başkent Ankara'da "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla gerçekleşen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"ndeki Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'ndaki gençlere yönelik hizmetleri kapsayan "Gençlik Vadisi Projesi" ile "Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları" dalı ödülü oldu. Bu değerli ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye verildi.

Üstyapıya büyük yatırım yapılıyor

'Mutlu İnsanların Yaşadığı İlçe Pamukkale' sloganıyla çalışan Pamukkale Belediyesi, 2021 yılında en büyük atılımı üstyapı konusunda yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmalarını tamamladığı Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Anafartalar ve Dokuzkavaklar'da toplam 130 kilometrelik uzunluktaki alanda üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fatih ve Deliktaş'ta çalışmalar tamamlanırken, diğer mahalleler ilmek ilmek işlenerek vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor. Birçok mahallede ise beton kilit parke taşı döşeme işlemi tamamlanırken, ihtiyaç olan mahallelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bazı mahallelerde ise soğuk asfalt çalışmalarıyla vatandaşların modern yollara kavuşması sağlandı.

İlçeye yeni kazanımlar sağlandı

Pamukkale Belediyesi 2021 yılında birçok kazanımları da sağladı. Dünyanın kekik ihtiyacının yüzde 95'inin üretildiği ilimizin en büyük üretim merkezi Pamukkale olurken, Pamukkale Belediyesi "Denizli Kekiği"nin coğrafi işaretini aldı. Ayrıca, Pamukkale Belediyesi tarafından 2021 yılı içerisinde, Yukarışamlı ve Kurtluca Mahallelerine Mahalle Konağı inşaatı yapılarak tamamlandı. 1884 yılında inşa edilen Tarihi Belenardıç Camisi, Pamukkale Belediyesi tarafından adeta ilmek ilmek işlenerek yeniden ibadete açıldı. 2020 yılında başlanan kapalı pazar yeri atağının ardından 2021 yılının ilk yarısında Gölemezli, Karakurt ve Belenardıç kapalı pazar yerleri tamamlandı. Böylece kapalı pazar yeri sayısı 6'ya çıktı. Bu yıl içinde Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi temeli atılırken, bu iki okul bu eğitim öğretim yılının ikinci dönem başlangıcında hizmete girecek. İlçeye ayrı bir değer katacak olan Pamukkale Belediyesi Glütensiz Park Kafe ile Pamukkale Belediyesi Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nin de yeni yılın ilk aylarında hizmete girmesi bekleniyor. 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Aktepe Sosyal Tesisleri'nde çalışmalarında sona gelindi ve kısa sürede hizmete sunulacak.

Sporda tesisi atağına başlandı

Pamukkale'yi spor ilçesi haline getirmeyi amaçlayan Pamukkale Belediyesi, daha önce atıl durumda olan Akköy ile Akvadi Statlarını da FİFA Standartlarına sahip zeminli spor tesisi haline getirdi. Yine Akvadi Parkı içinde 4 adet basketbol ve voleybol sahası ile 2 adet tenis kortu ve 5 adet de halı saha yapılacak. Ayrıca 25 mahalleye halı saha yapılmasını kapsayan protokolde 50 adet de basketbol potası yer alıyor. Pamukkale Belediyesi, Amatör Spor Haftası'nda ilçede bulunan amatör futbol kulüplerine malzeme yardımında bulundu. İlçe sınırları içinde bulunan yaklaşık 70 ortaokul ve liseye, masa tenisi branşının yaygınlaşması için, masa tenisinin oynandığı masası, raketleri ve toplarından oluşan setler hediye edildi. Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nde aktif olan branş sayısı artırılırken, tekerlekli sandalye basketbol, masa tenisi, okçuluk, voleybol, güreş, okçuluk, basketbol, kıck boks, karate, taekwondo branşlarını çatısı altında başarılara imza atıyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Kadınlar Voleybol takımları 2. Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Ayrıca, Pamukkale Belediyesi Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de ilk kez düzenlenen Şampiyona'ya ev sahipliği yaptı.

Pamukkale Belediyesi 2021'de de çevreci belediye oldu

Pamukkale Belediyesi her zaman olduğu gibi 2021 yılında da doğa ve çevre dostu bir belediye olduğunu gösterdi. Bu çerçevede ilçenin belirli noktalarına tekstil atığı, ambalaj atığı, cam, atık yağ, atık pil, atık ilaç ve elektronik atıkların ayrı ayrı toplanmasına imkan sağlayan kutular yerleştirildi. Bu atıklar ayrı ayrı toplanarak çevreyi kirletmelerinin önüne geçiliyor. Bunun yanında Pamukkale Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, trafik yoğunluğunu azaltmak ve halkın spor yapmasını sağlamak amacıyla Akıllı Bisiklet Uygulaması da devam ediyor. Aktepe mahallesinde bulunan Kurudere mevkiinde yaklaşık 100 bin metrekarelik alana park ve ağaçlandırma projesi uygulandı. Bu çerçevede binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Çevre bilincinin küçük yaşlarda oluşturulmasının önemli olduğu düşüncesiyle, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri lise, ortaokul ve ilkokullar ile birlikte anaokullarında da sıfır atık eğitimleri vermeye başladı. Pamukkale ilçesinde 2021 yılındaki çalışmalarla yeşil alan 1 milyon 403 bin m2'ye ulaştı. Bu alanlarda yapılan çalışmalarda belediye tarafından üretilen bitkiler kullanılarak tasarruf sağlandı. Pamukkale'de yaz aylarından bu yana, çöp toplama kamyonlarında ve çöp konteynerlerinde "Koku önleme sistemi" ile çevreye çöp kokusu değil turunç kokusu yayılıyor. Ayrıca çöp konteynerleri de düzenli olarak yıkanarak aynı kokuyla bezeniyor. Pamukkale'nin 750 noktasında bulunan bayat ekmek kutuları bu yıl da vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam edildi. Pamukkale Belediyesi, bayat ekmek kutuları ile tonlarca ekmeği çöpe atılmaktan kurtararak, toplanan ekmekler sokak hayvanları ve Kocaçukur'daki kaz ve ördeklerin beslenmesinde kullanılmaya devam edildi. Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında günlerce süren Akdeniz ve Ege'de meydana gelen orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara, Pamukkale Sosyal Market aracılığıyla insani yardım malzemeleri desteğinde bulundu. "Haydi Pamukkale Yangın Bölgelerine Destek Olmaya!" ve "Haydi Pamukkale Can Dostlarımız İçin Tıbbi malzeme ve Mama Desteği" kampanyası başarıyla gerçekleştirildi.

Denizli'de tarih yazıldı

Pamukkale Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl birincisi düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri, yağlı güreş camiasında büyük yankı uyandırdı. Pamukkale Belediyesinin organize ettiği, şehir merkezinde ilk kez düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri Denizli Atatürk Stadı'nda 38'i başpehlivan 500 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti. AKUT Park'ta Patifest Denizli 2021 Pati Festivali, bu yıl üçüncüsü düzelenen Vosvos Festivali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak "Gençler Yarışarak Eğleniyor" etkinliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümü dünya miras listesindeki Pamukkale travertenlerinin semalarında da kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası'nda da büyük heyecan yaşandı.

Eğitime büyük destek verildi

Pamukkale Belediyesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında, toplam 2500 öğrenciye 8 ay boyunca eğitim desteği verdi. Ayrıca, her yıl olduğu gibi 2021 yılında da ihtiyaç sahibi engellilere hasta yatağı, manuel ve akülü tekerlekli sandalye, konuşan saat, yürüteç, beyaz baston dağıtımını da sürdürdü. Bağbaşı Mahallesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Cami'nin altında 4-6 yaş grubu çocuklar için inşa edilen kreş ve Kur'an Kursunun yapımında Pamukkale Belediyesi'nin büyük destekleri oldu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün başlattığı "Bir Kitap Bir Umut" kampanyasına bağışta bulunarak destek verildi. "Pamukkale'de kurs zamanı" adıyla açtığı ücretsiz kurslarda eğitimler aralıksız devam etti. 2021 yılında çok önemli sosyal projelerden biri ise "Pamuk Eller Üretiyor Projesi" oldu. Bu proje ile eşinden ayrılmış, çocuklarını yalnız büyüten veya kendisi ya da aile bireylerinden biri engelli olan dezavantajlı kadınlara destek sağlanırken, bu çerçevede "Pamukkale Kadın Üretim Merkezi PAKÜM'ün çalışmalarına başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde Pamukkale Belediyesi 2021 yılında da ilçe halkının yanında olarak, her türlü desteği verdi. İlçe genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 600 kıraathane işletmecisine içinde, çay, kahve, şeker, kolonya ve maske bulunan paketler dağıtıldı. Ocak ayı meclisinde belediyenin kiracısı olan ve pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara veren 34 işyerinden tekrar faaliyete geçene kadar ya da yeni bir genelge yayınlanana kadar kira alınmama ve yine pandemiden dolayı işleri bozulan ve faaliyetlerine devam eden 16 firmanın ise kira bedellerinde yüzde 50 indirime gidildi. İlçe sınırları içinde faaliyetlerine devam eden ve korona virüs nedeniyle işleri bozulan ya da olumsuz etkilenen yaklaşık 1400 esnafa 1400 TL nakdi yardım yapıldı. 2021 yılında da binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştirildi. Korona virüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte sokak kısıtlamalarının olduğu günlerde, evlerinden çıkamayan ilçe halkının evine kadar kitap servisi yapıldı. Kamu binalarında, okullara, parklardan, evlere kadar her yerde dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

Hizmetlerimiz devam edecek

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs pandemisinin gölgesinde geçen 2021 yılında da ilçede yaşayan tüm vatandaşlara dokunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Dünya gibi, ülkemiz ve Pamukkalemiz de zor bir yılı geride bıraktı. 2021 yılında yaşanan tüm sıkıntılara rağmen Pamukkale belediyesi olarak hiçbir belediyecilik hizmetini aksatmadığımız gibi gerekli olan her an vatandaşlarımızın yanında olduk. Her gün bir öncekinden daha fazla çalışarak Pamukkale'de yaşayan halkımızın mutluluğunda pay sahibi olmaya çalıştık. Her konuda örnek çalışmalara imza atarak 2021 yılını başarıyla geride bıraktık. Geride bıraktığımız yılda temelini attığımız birçok projemizin açılışlarının yeni yılın ilk yarısında yapmayı planlıyoruz. Halkımıza ilk günden bu yana olduğu gibi sevgi, emek ve güvenle hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz tüm projelerimizi günü geçiştirmek adına değil, geleceğe kalıcı eserler bırakmak için hazırladık. 2021 yılında Pamukkale'mizin geleceğine iz bırakacak birçok projemize imzamızı attık. 2022 yılında da bu şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile başta Pamukkaleli hemşerilerim olmak üzere, Denizlili vatandaşlarımız ve tüm Türk milletinin yeni yılını kutlar, 2022 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim" dedi. - DENİZLİ