2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Erdoğan fark attı - Son Dakika
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Politika

2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Erdoğan fark attı

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Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024'te en çok haber konusu olan 10 siyasi parti liderini listeledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla listenin zirvesinde yer aldı.

20.12.2024 15:37  Güncelleme: 16:35
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Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2024 yılında en çok haber konusu olan 10 siyasi parti liderini listeledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 milyon 228 bin 361 haberle açık ara farkla listenin zirvesine oturdu. Erdoğan yıl boyunca toplamda 3 milyar 786 milyon 346 bin 18 okunma sayısına ulaştı. Listenin ikinci sırasında ise 1 milyon 59 bin 218 haberle CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise 429 bin 327 haberle üçüncü sıradan listeye giriş yaptı.

BABACAN DÖRDÜNCÜ SIRADA YER ALDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 110 bin 186 haberle dördüncü, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 96 bin 403 haberle beşinci, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise 74 bin 434 haberle altıncı sırada yer aldı.

2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Zirvedeki isim fark attı

AK PARTİ'YE DÖNECEĞİ TARTIŞILAN DAVUTOĞLU YEDİNCİ SIRADA

AK Parti'den ruh bakımından hiç kopmadığı ifadeleriyle siyaset kulislerini hareketlendiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 70 bin 205 haberle liseye yedinci sıradan giriş yaptı. Sözlerine açıklık getiren Davutoğlu, "Sıradan bir vatandaş olarak, cumhurbaşkanı, dışişleri bakanı, genelkurmay başkanı veya herhangi bir başka kurum, kurul çağırırsa kanaatlerimi söyler, elimden gelen her türlü desteği veririm ama tanımlanmış bir görev şeklinde olmaz." demişti.

DESTİCİ DOKUZUNCU SIRADAN LİSTEYE GİRDİ

Listenin sekizinci sırasında 55 bin 550 haberle HDP Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dokuzuncu sırasında ise 55 bin 179 haberle BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve onuncu sırada ise 52 bin 257 haberle Memleket partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bulundu.

2024\'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Erdoğan fark attı

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Son Dakika Politika 2024'te en çok haber olan siyasi parti liderleri! Erdoğan fark attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • k K:
    87 AKP yandaşı TV kanalında bağırıp çağıran sürekli haber konusu yapılan AKP'nin Genel Başkanı Tabii ki daha çok popüler olacak TV'lerde 57 21 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Çok normal. Medya sektörünü tekeline aldıkları için. Bunu iyi akıl ettiler. Medyayı ele geçierek algı ve yalan siyasetini kolayca pompalayarak, düşünme gücü olmayan toplumu güdebiliyorlar. Geçenlerde sıradan bi kanalda film izliyorum ortasında pat diye kesilip erdoanın konuşmasını vermeye başladılar. Ne oluyoruz dedim ya. 20 tane kanal zaten aynı anda yayına giriyor. Siz mecburmusunuz. Korkudan işte. Yayınlamazsak kapatılırız. Reklam alamayız. Biteriz mahvoluruz korkusundan. 41 11 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    ilk secimde gidecekler emekli dusmanlarl 34 10 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bizm halkimiz yalanciyi hirsizi zalimi din tüccarini çok seviyor 31 13 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    ekonomiyimi düzeltmiş bay ekonomist 30 8 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    o bir dünya lideri ülkemize çağ atlattı RTE olmasa Türkiye yi size gösterebilirim suriye ye ıraka bakın aynı onlar gibiydik eskiden 11 17 Yanıtla
  • Murat Gunduz:
    Essahtan mı????? 22 2 Yanıtla
  • Bayram :
    Surda cehapkkli sigirlarin yazdiklarini bakiyorum biri emekli düsmani yazmis, la sigir erdogan önce emekli aylik alamazdi iki kurusu almak icin sirada ölürdü, ikinci sigir ilk secimde gidecek demis herhalde gandi kemalden kalma agiz aliskanligi olmasi lazim 25 yildir yedikleri kuyruk acisini 50 yil unutamaz bu cehapekkli sigirlar 7 6 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    normal ! sn CB hem devletin, hem de iktidar partisi lideri. (sıralamada 1.olmasa tuhaf olurdu) 8 5 Yanıtla
  • Sinan Civan:
    ne kadar saçma haber ...başka işleri yok. tabi ki o olacak nasıl Amerika'da simdi Trump Fransa da macron vs 3 0 Yanıtla
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