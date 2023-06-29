2024 Yerel Seçimleri Öncesinde En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları Anketi! Gözler İmamoğlu'nu Aradı - Son Dakika
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2024 Yerel Seçimleri Öncesinde En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları Anketi! Gözler İmamoğlu'nu Aradı

2024 Yerel Seçimleri Öncesinde En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları Anketi! Gözler İmamoğlu'nu Aradı

29.06.2023 12:37

ORC Araştırma tarafından yapılan bir ankete göre, 2024 yerel seçimleri öncesinde en başarılı büyükşehir belediye başkanları belirlendi. Listenin başında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yer alırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilk 5'te yer almaması dikkat çekti.

ORC Araştırma tarafından 2024 yılında yapılacak yerel seçimler öncesinde en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını belirlemek için bir anket yapıldı. Listenin başında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bulunurken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu ilk 5'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olmaması dikkat çekti.

SON 4 YILIN EN BAŞARILI BAŞKANLARI

Milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanı seçimleri sona erdi, şimdi sırada 2024'ün ilk aylarında yapılacak yerel seçimler var. ORC Araştırma da son 4 yılın en başarılı belediye başkanlarını belirlemek için bir çalışma yaptı. Katılımcılara "9 Ay sonra bir yerel seçim olacak. Geçtiğimiz 4 yılı değerlendirdiğinizde, Belediye Başkanlarınızın çalışmalarını başarılı buldunuz mu?" sorusu yöneltildi.

DİKKAT ÇEKEN İMAMOĞLU DETAYI

Buna göre 5 maddelik listenin ilk sırasında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yer aldı. Onu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ABB Başkanı Mansur Yavaş takip etti. Listenin dördüncü sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, beşinci sırasında ise Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün yer aldı. Listede her adımıyla kendinden söz ettiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer almaması dikkat çekti.

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