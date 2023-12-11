2024 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, "Milletimizin ay sonunu getiremediği bir zamanda, Anayasa değişikliği asıl meselemiz olmamalıdır." dedi.

Aydın, Kaya, TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz aldı.

Bütçe hakkının dünya parlamentoları için yasama yetkisinden daha önce elde edildiğini anımsatan Aydın, Türk devletlerinin de 370 yıldan fazladır bütçe yaptığını ve vergilerin harcanmasını denetlediğini ancak Türk milletinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu tarihsel haktan mahrum kaldığını savundu.

Hükümetin ekonomi politikalarına değinen Aydın, en vahim hatalardan birisinin Kur Korumalı Mevduat sistemi olduğunu iddia etti.

Devleti dövizle borçlandırmanın bu millete yapılacak en büyük kötülük olduğunu belirten Aydın, "Kur Korumalı Mevduat sisteminden dolayı rantiyecilere, faizcilere aktarılan kaynağın 700 milyar lira civarında olduğu hesaplanmaktadır. Ondan sonra da 'devletin borcu arttı' diyorlar. Bu borcu AK Parti iktidarı artırdı." diye konuştu.

İktidarın yıllardır aynı söylemlerle milleti aldatmaya devam ettiğini ileri süren Aydın, "İktidarın, yandaş sendikaların da desteğiyle geliştirdiği milleti ve kamuoyunu kandırdığı bir başka önemli mesele de emekli ve çalışanların dar ve sabit gelirlilerin enflasyona ezdirilmediği algısıdır. Bu iktidar 'memuru, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmedik' diyor. Bu söylem asla doğru değildir. İktidar istediği kadar pembe tablolar çizsin, ateş artık vatandaşın evindedir, mutfağındadır, tenceresinin içindedir. Vatandaş gerçek enflasyonu cüzdanını açtığında ölçüyor. TÜİK ne yaparsa yapsın vatandaşımız gerçeği biliyor. Çünkü TÜİK'in rakamlarına artık kimse inanmıyor. Herkes kandırıldığının farkındadır." ifadelerini kullandı.

Aydın, AK Parti hükümetlerinin hatalı Suriye ve Afganistan politikaları nedeniyle Türkiye'nin sığınmacı kampına döndüğünü, BM verilerine göre dünyada en çok sığınmacı barındıran ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Resmi verilere göre çoğunluğu Suriye ve Afganistan'dan gelen yaklaşık 5 milyon yabancının Türkiye'de yaşadığını dile getiren Aydın, bu sayıya kendisinin de milletin de inanmadığını kaydetti.

Aydın, Suriyeliler başta olmak üzere bütün sığınmacıların uygun ve insani bir takvim çerçevesinde geri dönüşlerinin planlanması gerektiğini, sığınmacılardan kaynaklanan beka sorununa karşı güçlü bir iradeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Anayasa değişikliği tartışmaları

Koray Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinerek, şöyle konuştu:

"Milletimizin ay sonunu getiremediği bir zamanda Anayasa değişikliği asıl meselemiz olmamalıdır. Ayrıca bu konuda bazı kırmızı çizgilerimiz var. Anayasanın başlangıç kısmı ve ilk dört maddesini tartışmaya açılmasını dahi kabul edemeyiz. Aynı şekilde Türk vatandaşlığıyla ilgili 66. Madde de bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. Tarihten süzülerek ortaya çıkmış ve kemikleşmiş Türk milletinin kimliğine yönelik söylenen sözler, bizde bazı şüpheler yaratmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız 'milletin çeşitliliğini yansıtan' bir Anayasa yapma niyetinde olduklarını söylemiştir.

Allah aşkına 'milletin çeşitliliği' ne demektir? Millet tektir, adı da Türk'tür. Bu tarihin verdiği bir hükümdür. Geçmişte de benzer hezeyanları yapanlar vardı. Milletin çeşitliliği ifadesine benzer bir şekilde 'Türkiye mozaiktir' diyenler vardı. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi mozaikçilere en güzel, en yerinde cevabı vererek 'ne mozaiği? Mermerdir, mermer.' cevabını vermişti. Sizin çeşitlilik hayallerinizi, kimliksiz ve sorumsuz söylemlerinizi asla kabul etmiyoruz."

"Türkiye'nin sıfır bir bütçeye ihtiyacı var"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de günümüzde bambaşka bir dünya olduğunu, Türkiye'nin sorunlarının çok daha farklılaştığını, sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin değiştiğini bu nedenle de Türkiye'nin sıfır bir bütçeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bu bütçenin bütün siyasi partilerin ortak iradesiyle yapılması gerektiğini dile getiren Özlale, "Bu bütçeyi Plan ve Bütçe Komisyonundan yaklaşık 36 altı gün, 218 saatte geçirdik. ABD'ye baktığınız zaman bu yaklaşık 8 ay sürüyor. 8 ay boyunca kongrede siyasi partiler bir süre harcama komisyonunda o bütçeyi tartışıyorlar ve daha sonrasında bu bütçe onaylanıyor. Çünkü bütçe iktisadın temelidir. Maliye politikasının temelinde bütçe yatar. Siz politik iktisadı, bütçeden ayrı tutamazsınız. Kimlerden vergi alacağınızı ve nereye harcama yapacağınızı belirlersiniz ve onu da yüce Meclis çatısı altında milletin iradesiyle yaparsınız." diye konuştu.

Ümit Özlale, Plan ve Bütçe Komisyonunda bütçenin neredeyse noktasına bile dokundurulmadığını, muhalefet partilerinden çok kıymetli öneriler geldiğini ancak hiçbirinin dikkate alınmadığını kaydetti.

Bütçe görüşmelerinde ilginç bir durumla karşılaştıklarını dile getiren Özlale, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sayın Bakanlar yüksek hedeflerden bahsediyor. Ancak benim gibi bütçeyi bilen insanlar rakamlara baktığında ortaya konulan yüksek hedefler ile bütçenin tamamıyla bire bir uyumsuz olduğunu görüyor. Bir birine zıt bir durum var." şeklinde konuştu.