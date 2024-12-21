2025 Bütçe Teklifi TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

2025 Bütçe Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

TBMM, 2025 Yılı Bütçe Teklifi ve 2023 Kesin Hesap Kanunu'nu onayladı, eleştiriler gündeme geldi.

21.12.2024 02:16
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2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Genel Kurulda 2025 yılı bütçesi üzerinde şahsı adına söz alan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türkiye'nin, sorunların yaşandığı dönemden geçtiğini belirtti.

Küresel gelişmeler çerçevesinde dünyanın, eski dünya olmadığını vurgulayan Aksakal, tüm değerlerin sahiplenilerek gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda Kovid-19 salgınının, depremlerin yaşandığını anımsatan Aksakal, "Yaşananlara bakıldığında gerçekten 'Bu ülke büyük bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet.' denilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, 2025 yılı bütçesinde vatandaşın sosyal refahına, huzuruna, Türkiye'nin güvenliğine ve kalkınmasına yönelik yeterli kaynağın ayrılmadığını savundu.

İşsizlikle ve kayıt dışılıkla mücadele politikalarının geliştirilmesini isteyen Aksakal, gıda fiyatlarında artış yaşandığını, tarımdaki sorunların çözülmesi gerektiğini söyledi.

Şahsı adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "2025 yılı bütçesinin, faiz, enflasyon, cari açık ve pahalılık bütçesi olduğunu" ileri sürdü.

Türkiye'nin dünyada en yüksek faiz veren ikinci, Avrupa'da ise birinci ülke olduğunu iddia eden Emir, "Fakir fukaradan kestiğiniz vergileri para babalarına veriyorsunuz. Siz faizcisiniz." sözlerini sarf etti.

Avrupa'daki en yüksek enflasyonun Türkiye'de olduğunu dile getiren Emir, enflasyonun, iktidarın politikaları sonucu değil, baz etkisinden dolayı düşüşe geçtiğini söyledi. Emir, "TÜİK rakamları zaten makyajlı. O yüzden enflasyon yüzde 80'den yüzde 47'ye düşmüş gibi görünüyor. En kötüsü geride kalmadı, milleti kara kış bekliyor." dedi.

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin süreci eleştiren Emir, şöyle konuştu:

"Biz, öz eleştiri yapmanızı beklerdik. Eğer, Aile Bakanı ya da Sağlık Bakanı 'Burada bir eksik var, bunu bulacağız, gereğini yapacağız. Hiç kimse merak etmesin.' deseydi vallahi kabul edeceğiz ama siz bir gram öz eleştiri yapmadınız. Yoksulun halini de anlamadınız, halen deprem bölgesinde konteynerde kalmanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz, akşama doğru gidip pazardan çürük sebze toplamanın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Aya sert iniş yapacaktınız, 31 Mart gecesi yere çakıldınız. Getirin sandığı, millet gereğini yapsın, sizi üstünden atsın."

"Yüksek düzeyli bilginizi belediyelerde gösterin"

Genel Kurulda söz alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'li Emir'in ifadelerine tepki gösterdi.

Güler, CHP'lilerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde yüksek düzeyli ekonomi bilgisini kullanması gerektiğini ifade ederek, "Borçsuz, harçsız, yatırımlarla dolu belediye bütçesini bize gelin anlatın da görelim. Daha bugün İBB 3,5 milyarlık borçlanma isteğini Meclis'e getiriyor. Yüksek düzeyli bilginizi belediyelerde gösterin." diye konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ayrı ayrı oylandı ve kabul edildi.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin oylamasında 567 oy kullanıldı; teklife 317 kabul, 249 ret ve bir çekimser oy verildi.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin oylamasında ise 568 oy kullanıldı; teklife 318 kabul ve 249 ret, bir çekimser oy verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe hazırlığında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kurtulmuş, birleşimi, 24 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Notlar

Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerini AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tulay Hatımoğulları Oruç, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da izledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Cumhuriyet'in 200'üncü yılını simgeleyen ve üzerinde "2023-2123 Yeni Yüzyıl Yeni Türkiye" yazılı yüzük ve rozet taktığı görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika 2025 Bütçe Teklifi TBMM'de Kabul Edildi - Son Dakika

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