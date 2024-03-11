25 bin nüfuslu ilçenin tek kadın muhtar adayı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu. İlçede 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Şehla Kaya (26), 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 1455 seçmeni bulunan Balkaya Mahallesi'nde 2 adayla yarışacak.
Irak sınırındaki 25 bin 907 nüfuslu ve 14 bin 882 seçmeni bulunan Derecik'te ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu. İlçenin Şehit Gaffar Okan Ortaokulu'nda 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Adıyaman Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu Şehla Kaya, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 1836 nüfuslu ve 1455 seçmeni olan Balkaya Mahallesi'nde 2 adaya karşı yarışacak. Seçim yaklaştıkça çalışmalarını hızlandıran Kaya, ev ev dolaşıp, ilçenin tek kadın muhtar adayı olduğunu belirterek seçmenlerinden destek istedi.
Kaya, annesinin önerisi üzerine aday olduğunu, seçim çalışmalarını okul saatlerinden sonra yaptığını, ziyaret ettiği seçmenlerinden büyük destek aldığını söyledi. Kaya, en büyük desteği kadınların verdiğini belirterek, "Muhtarlık önerisi annemden geldi. Annemin önerisi üzerine aday oldum ve bu konuda ondan büyük destek alıyorum. Ben de bütün adaylar gibi mahallem için çeşitli projeler düşünüyorum. Bu projelerin en önemlisi bölgemizdeki kadınların sesi olmak istedim. Kadına destek olunursa her şeyi yapar. Mahalleme güzel hizmetler yapmak için bu yola çıktım. Herkesten destek bekliyorum. Seçim çalışmalarımı aralıksız sürdürüyorum. Bu seçimi kazanacağıma inanıyorum. Çünkü kadınların yanı sıra, erkek seçmenlerin de bana büyük destekleri var" dedi.
İşte o muhtar adayı;
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Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, seçim çalışmaları kapsamında Elmalık Mahallesi sakinleriyle görüşerek projelerini anlattı ve talep ve önerilerini dinledi. Say, Elmalık Mahallesi'ne yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, bölgenin yeni bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi. Ayrıca, hastane, spor salonu ve diş hastanesi gibi birçok önemli projenin tamamlanmak üzere olduğunu ve istihdama yönelik projelerin de bulunduğunu ifade etti.
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