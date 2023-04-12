25 dakika görüştüler! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Sinan Oğan'dan buluşma sonrası çarpıcı sözler

Bir gecede her şey değişti! Cıvıl cıvıl bu meydanda şimdi bambaşka bir manzara var

ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME 25 DAKİKA SÜRDÜ

Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürerken, iki adayın "Seçim güvenliği" konusunu görüştüğü belirtildi.

"VERİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN ARKADAŞLARI GÖREVLENDİRDİK"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, şunları söyledi; "Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik.

"LİSTEDE FAZLA SAYIDA YABANCI UYRUKLU SEÇMEN VAR"

Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var.

"1 MİLYON 626 BİN SEÇMEN KAYIT YAPTIRMAMIŞ"

Diğer endişe kaynağımız: Deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır. Bu hem demokrasiye ve seçmen iradesinin sandığa yansıma noktasında büyük bir sıkıntıdır hem de seçimlerde seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur.

"BİZ HERHANGİ BİR SORU İŞARETİNİN OLMADIĞI SEÇİME GİTMEK İSTİYORUZ"

Depremde kayıpların açıklanan sayıların daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Deprem brifingi aldığımda Sayın Naci Görür'ün de kayıp sayısının çok daha fazla olduğu yönünde ifadeleri vardı. Mühürsüz oy konusunda da son yayınlanan yönetmelikte yine açıkların olduğunu görüyoruz. Deniyor ki; 'Eğer sandık görevlileri iyi niyetle mühür basmayı unutmuşsa o zaman oylar geçerli sayılacak.' Sandık görevlilerinin iyi niyetini nasıl tespit edecek Yüksek Seçim Kurulu. Doğrusunu isterseniz biz merak ediyoruz. Biz Türkiye'nin demokratik bir ortamda seçim güvenliğinin sağlanmış olduğu ve vatandaşların aklında herhangi bir soru işaretinin olmadığı bir seçime gitmek istiyoruz."