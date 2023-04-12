25 dakika görüştüler! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Sinan Oğan'dan buluşma sonrası çarpıcı sözler - Son Dakika
Üye Girişi

25 dakika görüştüler! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Sinan Oğan'dan buluşma sonrası çarpıcı sözler

12.04.2023 15:15

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala, ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan bugün Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde buluştu. Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede iki adayın seçim güvenliği konusunu masaya yatırdıkları belirtilirken, zirve sonrası açıklama yapan Oğan, "Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var" şeklinde konuştu.

ATA İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Merkezi'nde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME 25 DAKİKA SÜRDÜ

Oğan ve Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 25 dakika sürerken, iki adayın "Seçim güvenliği" konusunu görüştüğü belirtildi.

25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler

"VERİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK İÇİN ARKADAŞLARI GÖREVLENDİRDİK"

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğan, şunları söyledi; "Bugün seçim güvenliği ile ilgili endişelerimizi paylaşmak için kendisini ziyaret ettik. Kendisinin Millet İttifakı olarak yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Karşılıklı veri alışverişinde bulunmak için arkadaşları görevlendirdik.

"LİSTEDE FAZLA SAYIDA YABANCI UYRUKLU SEÇMEN VAR"

Bu seçimin selameti için bundan sonra da diyalog kapılarını açık tutacağımızı ifade ettik. Seçmen listesinde oldukça fazla sayıda Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, başka bölgelerden seçmenlerin olduğunu tespit ettik. Bu yönde endişelerimiz var.

25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler

"1 MİLYON 626 BİN SEÇMEN KAYIT YAPTIRMAMIŞ"

Diğer endişe kaynağımız: Deprem dolayısıyla bölgeyi terk eden 2 milyonun üzerinde seçmenin sadece 450 bininin kayıt altına alınması. Yani oy kullanacak noktaya getirilmesi. Ama 1 milyon 626 bin seçmenin kayıt yaptırmamış olmasıdır. Bu hem demokrasiye ve seçmen iradesinin sandığa yansıma noktasında büyük bir sıkıntıdır hem de seçimlerde seçim güvenliğini sıkıntıya sokacak bir konudur.

"BİZ HERHANGİ BİR SORU İŞARETİNİN OLMADIĞI SEÇİME GİTMEK İSTİYORUZ"

Depremde kayıpların açıklanan sayıların daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Deprem brifingi aldığımda Sayın Naci Görür'ün de kayıp sayısının çok daha fazla olduğu yönünde ifadeleri vardı. Mühürsüz oy konusunda da son yayınlanan yönetmelikte yine açıkların olduğunu görüyoruz. Deniyor ki; 'Eğer sandık görevlileri iyi niyetle mühür basmayı unutmuşsa o zaman oylar geçerli sayılacak.' Sandık görevlilerinin iyi niyetini nasıl tespit edecek Yüksek Seçim Kurulu. Doğrusunu isterseniz biz merak ediyoruz. Biz Türkiye'nin demokratik bir ortamda seçim güvenliğinin sağlanmış olduğu ve vatandaşların aklında herhangi bir soru işaretinin olmadığı bir seçime gitmek istiyoruz."

YORUMLAR
500
25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler 25 dakikalık görüşme! Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Sinan Oğan'dan zirve sonrası dikkat çeken sözler Kılıçdaroğlu'ndan beklenmeyen müzakere! Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya gelerek seçim güvenliği hakkında görüşecek Kılıçdaroğlu'ndan beklenmeyen müzakere! Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya gelerek seçim güvenliği hakkında görüşecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 25 dakika görüştüler! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Sinan Oğan'dan buluşma sonrası çarpıcı sözler - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Trabzonspor'dan büyük hamle! Andrea Pirlo ile prensip anlaşmasına vardı
15:01 Trabzon'da sıcak saatler! Andrea Pirlo ile prensipte anlaşıldı
14:55 Eşi Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Demet Özdemir cephesinden konuya ilişkin açıklama: Çok yoğun çalışıyor
14:49 Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un filminin galasına katılmadı! Nedenini basın danışmanı açıkladı: Çok yoğun çalışıyor
14:52 Miçotakis'in hedefi yine Türkiye! Gerilimi tırmandıran açıklamalar yaparak AB'den para istesi
14:46 Miçotakis'ten tansiyonu artıracak sözler! Yine Türkiye'yi hedef alıp AB'den para yardımı istedi
11:42 ABD'de 5 kişinin can verdiği banka saldırısı polis kamerasında! Böyle etkisiz hale getirildi
14:38 Basketbol tarihine geçti! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi
14:33 Beşiktaş'a dev talipler! Gedson için 5 takım sıraya girdi
14:32 Rekor kırıldı! Michael Jordan'ın ayakkabısı için servet ödendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 15:27:54. #1.13#
SON DAKİKA: 25 dakika görüştüler! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Sinan Oğan'dan buluşma sonrası çarpıcı sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement