3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi - Son Dakika
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Politika

3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, üçüncü İmralı görüşmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldığını duyurdu. Doğan, heyette Ahmet Türk'ün de yer alacağını ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'la yapılacak görüşmenin bu hafta bitmeden gerçekleşmesini beklediklerini de kaydetti.

26.02.2025 11:23  Güncelleme: 11:38
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında İmralı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, İmralı'da gerçekleştirilecek 3'üncü görüşme için heyetin hazırlık yaptığını söyleyerek, "Başvuru süreci tamamlandı, bugün itibariyle başvuru yapıldı. En kısa sürede, bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşebilmeleri için İmralı Adası'na gitmelerini bekliyoruz. Ardından dönüşte, daha önce de olduğu gibi ilk görüşmenin akabinde, burada, Meclis'te, siyasi partilerle, Meclis Başkanı'yla yani çeşitli çevrelerle görüşülmeye çalışıldı. Bu görüşmeler sonrasında da her seferinde kamuoyu detaylı, kapsamlı bir biçimde bilgilendirildi. Bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyoruz, birkaç gün içinde" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA TALEBİ

Doğan, İmralı'dan yapılacak çağrıya ilişkin, "Yapılacak görüşmeden sonra beklenen tarihsel açıklamanın, tarihi çağrının nasıl yapılacağına ilişkin, bazı konular netlik kazanmamış olsa da mevzubahis açıklamanın görüntülü bir şekilde olmasını temenni ettiğimizi daha önce de ifade ettik. Görüntülü olmasının daha iyi olacağını, zaten bugüne kadar sürdürülen tecridin de kaldırılması gerektiğini de defalarca ifade ettik. Toplumsal talebin de bu yönde olduğunu ifade ettik. Yani görünür, duyulur bir açıklamanın yaratacağı etkinin daha güçlü bir etki olacağını ifade edelim" diye konuştu.

HEYETTE AHMET TÜRK DE YER ALACAK

Doğan, heyette Ahmet Türk'ün de yer alacağını açıkladı.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI İLE BAŞLADI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla DEM Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM'nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin lider ve temsilcileriyle sürdürülmüştü.

Söz konusu görüşmelerin ardından DEM Parti heyeti, 28 Aralık 2024'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Heyet, görüşmelerin umut verici olduğunu ifade etmişti.

İmralı Heyeti ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın ikinci görüşmesi ise 22 Ocak'ta gerçekleşmişti.

3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi

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Son Dakika Politika 3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nis Ard:
    bahçeli yok ama 6 2 Yanıtla
  • muhsin Şahin:
    Vatan hainlerine inat NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE 0 0 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    İyi çıkarın da erdoGan'a danışman olarak devam etsin... 0 0 Yanıtla
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